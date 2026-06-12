財團文錦渡申建創科產業園 新方案私宅樓面減30%

香港國際創科產業園公司、巨華發展公司及灣區數字孿生方案公司就鄰近文錦渡口岸一幅農地等，2024年改劃方案去年遭城規會拒絕後，最新該公司再遞交新方案，住宅樓面減少30%發展，當中私營住宅單位伙數由2,320伙減少702伙至1618伙，而人才公寓宿舍維持1,392個單位，而總樓面建至149萬方呎。

項目地盤面積維持135.47萬方呎，包括37.67萬方呎政府土地，最新住宅部分以地積比率約由1.66倍降至1.35倍發展，以興建5幢樓高16至31層、不包括1至2層地庫的分層住宅，以提供1,618伙私人住宅，及2幢樓高31至32層、不包括1至2層地庫、作人才公寓的宿舍，維持1,392個單位；涉及可建總樓面約149.03萬方呎。

另外，創科部分以興建頂級創新科技產業園，以發展成科研中心、數據中心、商業中心等，以地積比3.57倍發展，總樓面維持393.07萬方呎，逾7成樓面用於作科研中心涉3幢16層高大廈，總樓面達289.3萬方呎，及3幢12層高數據中心，1幢6層高商業中心，以及2層高的幼稚園，整個項目料於2029至2032年落成。

換言之，整個項目可建總樓面約542.1萬方呎，對比舊方案的576.5萬方呎，減少34.4萬方呎或6%。

申請人指，支持善用北部都會區邊境地點作創科發展，配合國家政策；透過私營方式帶動北部都會區發展；致力推進香港創科發展，以及把握粵港澳大灣區發展帶來合作機遇，提升香港國際競爭力，在位於北部都會區東部知識及科技走廊、口岸商貿及產業區毗鄰蓮塘/香園圍口岸的核心地段及未來新界北新市鎮的文錦渡，及時建設一個世界級的創新科技中心。

