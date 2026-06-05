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新地元朗YOHO Midtown 2A期酒店項目申改商廈

樓市動向
更新時間：15:24 2026-06-05 HKT
發佈時間：15:24 2026-06-05 HKT

新地發展的元朗YOHO Midtown綜合發展項目，最新向城規會申請修訂2A期發展藍圖，由酒店轉為興建29層高的商廈，涉及可建總樓面約13.1萬方呎。

上述項目細分3期發展，第1期已發展成YOHO Midtown，而第3期由房協興建資助出售房屋，其餘第2A及2B期則分別獲准建酒店及住宅項目。

當中第2A期由獲批建324個客房的酒店，最新申請改劃發展商業或辦公室，地盤面積經勘測後略為縮減至約13,240方呎，以地積比率9.93倍發展，興建1幢樓高29層商業大廈，樓高主水平基準以上145米，涉及可建總樓面約131,396方呎，當中有約124,938方呎作商業/辦公室用途，以及約6,458方呎位於1樓及閣樓作商業/零售設施等配套設施。

發展商指，擬議商業發展預計提供約489個工作職位，即比已核准的酒店計劃多出約392個職位，有助於在以住宅為主社區中創造更多就業機會；參考其他新市鎮，例如沙田及東涌而言，擬議商業發展將為區內帶來額外設施，有利於創建混合用途社區；擬議商業發展真正實現並符合「綜合發展區」把涵蓋範圍綜合發展作住宅、商業用途的規劃意向。

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