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屋苑本月暫錄267宗 按月增加16% 獲利金額介乎5萬至2950萬

樓市動向
更新時間：10:29 2026-05-29 HKT
發佈時間：10:29 2026-05-29 HKT

樓價穩步上揚明顯加強市場信心，業主縮窄議價空間及買家轉趨積極下，本月屋苑成交繼續錄「賺多過蝕」。本報統計顯示，全港196個屋苑，其中156個錄得獲利成交，佔比約80%，涉及獲利個案約267宗，較上月錄230宗，按月增加16%，帳面獲利金額介乎5萬至2950萬，帳面賺幅介乎約1.05%至103倍。

寶峰園800萬沽漲103倍

本月帳面賺幅最多為鰂魚涌寶峰園C座高層4室，面積632方呎，以800萬成交，呎價12658元。原業主於1972年以7.7萬購入單位，帳面獲利792.3萬，單位大幅升值約103倍。

帳面賺幅次高為鰂魚涌南豐新邨10座中層C室，面積391方呎，以540萬售出，呎價約13811元。原業主於1983年以31.7萬買入，帳面獲利508.3萬，帳面賺幅16倍。

帳面賺幅第三位為九龍塘碧華花園7座低層C室，面積1211方呎以1630萬沽出，呎價約13460元。原業主於1981年以130萬購入上述單位，帳面獲利1500萬，帳面賺幅11.5倍。

又一村花園帳面獲利2950萬

至於帳面獲利金額最多為九龍塘又一村花園單號屋，面積約1838方呎，連858方呎花園，以4750萬連雙車位成交，呎價25843元。原業主於2004年以1800萬購入上述單位，帳面大幅獲利約2950萬，期內單位升值1.63倍。

美聯高級董事布少明表示，近期業主信心逐漸增強，反價、封盤及零議價成交個案亦見增加。隨着下月一手市場料較少大型新盤推售，購買力將回流二手，加上樓市向好，預計下月二手市場「市旺價升」，料可錄5600至5700宗成交。

本報統計顯示，5月至今已知二手成交當中，蝕讓個案錄約73宗，較上月88宗，按月減少17%，涉及56個屋苑，按月減少15個或21%，帳面蝕讓金額介乎0.9萬至480萬，帳面蝕幅介乎0.09%至26.48%。

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