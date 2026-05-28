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屋苑頻錄內地生承租個案 GRAND SEASONS每月1.53萬租出

樓市動向
更新時間：18:14 2026-05-28 HKT
發佈時間：18:14 2026-05-28 HKT

暑期租賃旺季即將來臨，屋苑頻錄內地生承租個案。中原分行副分區營業經理關偉豪表示，將軍澳日出康城GRAND SEASONS 1A座高層E室，面積323方呎，1房間隔，最新以每月1.53萬租出，呎租約47元。

關偉豪表示，單位原以每月1.7萬放租，租客為一名內地生，見臨近暑假，因此提前預約睇樓做好準備，議價後決定承租，並一次過繳付一年租金約18.36萬。據了解，業主於2025年10月以483.9萬購入單位，按上述租金計算，租金回報率約3.8厘。

中原分行經理陳兆德表示，西營盤藝里坊．2號中層J室，面積243方呎，採1房間隔，最新以每月2.1萬租出，呎租86.4元。新租客為內地生，並且願意繳付半年租金，而業主於2020年以690萬一手購入單位，按最新租金計算，租金回報率約3.7厘。

泓景臺呎租43.5元

至於其他租賃個案，港置分行助理分區董事謝正表示，長沙灣泓景臺6座高層B室，面積約517方呎，2房間隔，單位以每月約2.38萬放租1個月，最新獲同區家庭客以每月2.25萬承租，呎租約43.5元。業主於2021年4月以約900萬購入上述單位，按最新租金計，租金回報率約3厘。

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