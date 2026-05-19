影帝張家輝1.32億沽中半山嘉慧園 持貨9年明賺100萬 實際損手約720萬

樓市好轉之際，連藝人亦沽貨套現，兩度獲得香港電影金像獎最佳男主角的藝人張家輝，最新沽售中半山嘉慧園高層戶，作價1.32億元，持貨9年帳面獲利100萬元。

上址為嘉慧園J座高層戶，面積3366方呎，4房間隔，連同該廈一個雙號車位，以易手價1.32億元計算，呎價3.92萬元，張家輝（CHEUNG KA FAI NICK）於2017年以私人名義購入該住宅連車位，涉資1.31億。其時買住宅須繳付辣稅，由於張家輝的其他物業均以公司名義持有，故得以「首置身份」購入該住宅，至今持貨約9年，帳面僅賺100萬元或上升0.76%；若計算其他置業費用，例如兩次代理費、買入時的4.25%的首置印花稅，料實際虧蝕約720萬元或近6%。

事實上，張家輝曾於2009年斥2,923萬元買入跑馬地逸廬一個高層單位作自住用途，及至2020年透過公司股權轉讓形式，以約5,800萬元將單位沽出，持貨11年帳面大幅獲利約2,900萬元。同年他隨即「換樓」，買入上述嘉慧園單位。

兩度獲得香港電影金像獎最佳男主角的藝人張家輝，最新沽售中半山嘉慧園高層戶，作價1.32億元。

嘉慧園受名人追捧

中半山嘉慧園（Grenville House）向來屬區內頂級老牌傳統豪宅，因地段優越且私隱度極高，歷來備受政商界及演藝界名人追捧。該屋苑星級業主的陣容強大，當中包括前行政長官董建華及相關家族成員、霍英東家族、已故賭王何鴻燊家族、恒生銀行創辦人何添家族、醫管局主席范鴻齡，以及藝人顧紀筠等。

前Yahoo高層沽白壁 獲利達1.03億

另一邊廂，東半山亦錄得名人沽貨獲利個案。據土地註冊處資料顯示，東半山豪宅白壁高層A室，實用面積達2,377平方呎，新近連同車位以1.31億元易手，折合實用呎價約5.5萬元。

據了解，該單位原業主為前Yahoo亞洲區董事總經理周勝南（Savio）。周氏早於2000年僅以約2,800萬元購入上述物業，至今持貨長達26年，是次轉手帳面大幅獲利達1.03億元，物業期內升值約3.7倍。

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