Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

影帝張家輝1.32億沽中半山嘉慧園 持貨9年明賺100萬 實際損手約720萬

樓市動向
更新時間：09:57 2026-05-19 HKT
發佈時間：09:57 2026-05-19 HKT

樓市好轉之際，連藝人亦沽貨套現，兩度獲得香港電影金像獎最佳男主角的藝人張家輝，最新沽售中半山嘉慧園高層戶，作價1.32億元，持貨9年帳面獲利100萬元。

上址為嘉慧園J座高層戶，面積3366方呎，4房間隔，連同該廈一個雙號車位，以易手價1.32億元計算，呎價3.92萬元，張家輝（CHEUNG KA FAI NICK）於2017年以私人名義購入該住宅連車位，涉資1.31億。其時買住宅須繳付辣稅，由於張家輝的其他物業均以公司名義持有，故得以「首置身份」購入該住宅，至今持貨約9年，帳面僅賺100萬元或上升0.76%；若計算其他置業費用，例如兩次代理費、買入時的4.25%的首置印花稅，料實際虧蝕約720萬元或近6%。

事實上，張家輝曾於2009年斥2,923萬元買入跑馬地逸廬一個高層單位作自住用途，及至2020年透過公司股權轉讓形式，以約5,800萬元將單位沽出，持貨11年帳面大幅獲利約2,900萬元。同年他隨即「換樓」，買入上述嘉慧園單位。

兩度獲得香港電影金像獎最佳男主角的藝人張家輝，最新沽售中半山嘉慧園高層戶，作價1.32億元。
兩度獲得香港電影金像獎最佳男主角的藝人張家輝，最新沽售中半山嘉慧園高層戶，作價1.32億元。

嘉慧園受名人追捧

中半山嘉慧園（Grenville House）向來屬區內頂級老牌傳統豪宅，因地段優越且私隱度極高，歷來備受政商界及演藝界名人追捧。該屋苑星級業主的陣容強大，當中包括前行政長官董建華及相關家族成員、霍英東家族、已故賭王何鴻燊家族、恒生銀行創辦人何添家族、醫管局主席范鴻齡，以及藝人顧紀筠等。

前Yahoo高層沽白壁 獲利達1.03億

另一邊廂，東半山亦錄得名人沽貨獲利個案。據土地註冊處資料顯示，東半山豪宅白壁高層A室，實用面積達2,377平方呎，新近連同車位以1.31億元易手，折合實用呎價約5.5萬元。

據了解，該單位原業主為前Yahoo亞洲區董事總經理周勝南（Savio）。周氏早於2000年僅以約2,800萬元購入上述物業，至今持貨長達26年，是次轉手帳面大幅獲利達1.03億元，物業期內升值約3.7倍。

相關文章：陳偉霆沽北角柏傲山特色戶 內地客2628萬承接

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
醫管局統一醫院、診所來電顯示為「1828」開首七位數字號碼 病人、家屬唔怕Miss Call
醫管局統一醫院、診所來電顯示為「1828」開首七位數字號碼 病人、家屬唔怕Miss Call
生活百科
14小時前
大棋盤︱公務員薪酬趨勢調查快出爐 傳高級公僕加幅逾4%惹反響 政圈料勢被「壓低」
大棋盤︱公務員薪酬趨勢調查快出爐 傳高級公僕加幅逾4%惹反響 政圈料勢被「壓低」
政情
4小時前
牛頭角車禍｜31歲斷右腳女子留醫5日 惜搶救無效不治 增至兩死
00:56
牛頭角車禍｜31歲斷右腳女子留醫5日 惜搶救無效不治 增至兩死
突發
12小時前
現場激烈比拼，最終由香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學勇奪冠軍。
智理財 ‧ 懂消費
社會資訊
2026-05-18 08:00 HKT
《愛回家》將大結局李泳豪面臨「失業」危機？肩負養家重擔救鼎爺財政 公開最新吸金大計
《愛回家》將大結局李泳豪面臨「失業」危機？肩負養家重擔救鼎爺財政 公開最新吸金大計
影視圈
17小時前
袁嘉敏挑戰性感極限 細碼吊帶衫只包裹一半豐滿上圍 透明薄紗上衣差1cm陷走光邊緣
袁嘉敏挑戰性感極限 細碼吊帶衫只包裹一半豐滿上圍 透明薄紗上衣差1cm陷走光邊緣
影視圈
20小時前
九龍新界多區突現電力驟降 消防接38宗困𨋢報告。
九龍新界多區突現電力不穩 消防接逾40宗困𨋢 中電：短暫電壓驟降
突發
11小時前
離巢港姐冠軍謝嘉怡返蘇格蘭生活 歎一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家鄉休養
離巢港姐冠軍謝嘉怡返蘇格蘭生活 歎一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家鄉休養
影視圈
14小時前
白雪仙98歲大壽 陳寶珠偕兒子楊天經賀師傅 影迷冒雨守候場面墟冚 人氣不減媲美年輕偶像
白雪仙98歲大壽 陳寶珠偕兒子楊天經賀師傅 影迷冒雨守候場面墟冚 人氣不減媲美年輕偶像
影視圈
2小時前
謝婷婷加拿大少奶奶生活曝光 IG洩頂級富豪會所會員身份 豪繳XX萬入會與鍾嘉欣同好
謝婷婷加拿大少奶奶生活曝光 IG洩頂級富豪會所會員身份 豪繳XX萬入會與鍾嘉欣同好
影視圈
16小時前