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兩倍海力士曾暴跌近9成 傳交易員炒燶逾億 成不少散戶「最痛」

商業創科
更新時間：10:43 2026-08-06 HKT
發佈時間：10:43 2026-08-06 HKT

南方兩倍做多海力士（7709）是部分香港散戶「難以言說的痛」，這隻股票槓桿產品在短短一個多月內，從歷史高位193元，一度暴跌87%，低見約25元，據報更有交易員「炒燶」導致公司損失逾億元，上演一場投資者財富大幅蒸發的「慘劇」。有分析師提醒，槓桿及反向產品絕非傳統意義的「投資品」，不適合過夜持倉、更不適合長期持有，散戶需謹慎參與。

受惠環球AI浪潮推動，韓國存儲晶片巨頭SK海力士股價去年起一路飆升，掛鈎其表現並提供兩倍槓桿的南方兩倍做多海力士，亦在今年6月25日曾見193.65元的歷史高位，市值一度突破1300億元，躍升為全港最大ETP（上市交易產品），改寫盈富基金在本港近30年來的統治地位，曾讓不少散戶賺到「盤滿缽滿」。

券商討論區哀鴻遍野

然而，隨着正股SK海力士6月底起，從高位大幅回調，兩倍放大的殺傷力瞬間顯現。截至昨日（5日）收市，南方兩倍做多海力士收報38.94元，較歷史高位下跌79.9%。在券商富途牛牛的討論區哀鴻遍野，有投資者分享「家散」慘案，該人士說「因炒7709，輸了30萬，同老婆嘈交，老婆已帶埋個女返娘家」；亦有投資者分享持倉盈虧，一日蝕14.7萬元；還有投資者說「原本想撿漏，賭業績升，結果被埋」。

更極端的案例是，傳聞中環一間資產管理公司的26歲交易員，因押注南方兩倍做多海力士，在未獲授權下，挪用公司5,000萬元資金並融資數倍，最終釀成公司帳面損失高達1.5億元。

專家：非傳統意義「投資品」

富途證券高級分析師馮文慧回覆本報查詢時指出，槓桿及反向產品是專為單日交易設計的衍生工具，絕非傳統意義上的「投資品」，近期該產品的大幅波動和所傳的中環慘案，均反映這類槓桿ETF產品極高風險。她坦言，無可否認槓桿及反向產品可能是當前最受歡迎的ETF，但因產品設計所限，不適合過夜持倉、更不適合長期持有。

馮文慧亦告誡投資者，若仍要買賣這類產品，務必嚴格控制倉位，單次資金不應超過總投資組合的5%，而且必須是「虧光也不影響生活」的閒錢，入場前設定明確止損位，跌破即離場，同時不借貸、不以孖展交易。此外，投資者亦要定期核查槓桿倍數是否符合預期，並要摒棄「攤平成本」思維，因越買可能令虧損越多。

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