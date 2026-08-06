港ETF准採靈活槓桿結構 業界料不削吸引力 籲發行商勿「一刀切」暫緩上市

韓國交易所首批追蹤三星電子、SK海力士的個股槓桿及反向產品今年5月上市，一度引起市場追捧，但僅僅1個多月後，市場便從狂熱轉為恐慌，甚至出現要求廢除呼聲。同時，在韓國股市經歷7月最後一周的大幅波動之前，證監會率先於7月24日優化監管框架，要求槓桿產品發行商採用靈活槓桿結構，必要時可下調倍數。香港的個股槓桿及反向產品雖仍處於發展初期，但業界普遍認為，加強監管不會削弱產品吸引力，反而有助市場長期健康發展，並期望發行商勿因一時風浪而「一刀切」暫緩該類產品在本港的上市步伐。

韓國政府或參考港做法

值得留意的是，有消息指韓國監管部門正擬立法，允許監管機構在緊急情況下快速調降單股槓桿產品的槓桿倍數。據韓國傳媒報道，當地政府有參考香港的監管方法。

證監：非所有槓反產品採用

在這瞬息萬變的市場環境下，證監會於7月24日發布經修訂通函，核心變革在於引入「靈活槓桿結構」。證監會回覆本報查詢時明確指出，此次規定涉及容量高度受市況變化影響的槓桿反向產品，須採用靈活槓桿結構，但並非所有槓反產品都要一律採用這種結構。

證監會部份新規重點

舉例來說，一般個股槓反產品，以及部分指數型槓反產品，視乎其追蹤資產的流動性、槓桿倍數及市況等因素，均屬於須採用靈活槓桿結構的產品。至於審視個股槓反產品的追蹤資產時，證監會主要考慮其市值、流動性、上市地點、產品容量及相關成本等因素，未來亦會沿用同一套監管標準。

南方東英3大產品仍維持倍數

作為本港首批個股槓反產品發行商的南方東英，隨即於7月27日宣布，旗下12隻個股槓反產品自8月3日起採用新結構，極端情況下槓桿比率最低可降至1.1倍或-1.1倍，產品名稱將加入「最多」字樣。南方東英旗下最波動的3隻韓國科技股相關槓反產品，自生效後截至今日仍維持原有倍數不變。

南方東英旗下產品調整

黃王慈明：業界反應兩極

資深基金業人士黃王慈明表示，業界對這次安排的反應可謂兩極化。一方面仍有少數機構看好產品潛力，正積極籌備發行；另一方面部分發行機構則選擇觀望，因實際發行操作涉及的層面遠不止發行人本身，還包括託管機構、做市商等整個生態系統內的參與者，加上產品每日需要進行數據發布、覆核及槓桿倍數預測，變數和複雜性均明顯增加。

香港證券及期貨專業總會會長陳志華則指出，目前本地發行商在執行新規時，面臨的主要技術挑戰來自每日收市後的再平衡操作。這不僅涉及價格執行的效率與市場流動性，還包括對目標槓桿倍數的即時計算、流動性需求的精準預估，以及交易系統與對手方之間的高效協調，這些環節都存在一定技術門檻。

證監會數據顯示，截至6月底，本港市場共有12隻個股槓反產品，平均每日成交額達62億元，佔交易所買賣產品總成交額的13%。其中，受AI硬件及半導體的強勁需求帶動，追蹤韓國龍頭科技股的產品錄得顯著增長，成為本港最活躍的交易所買賣產品之一。業界普遍認為，加強監管不會削弱個股槓桿產品的吸引力。南方東英表示，旗下所有槓反產品自發行以來運作平穩，將遵循相關要求與各市場參與方緊密協作，亦相信此次調整，將為行業的長遠創新及發展帶來可持續的正向效應。

料屬優化監管良好契機

團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監水志偉則直言，證監會今次優化產品監管屬一個良好契機，與其發行產品後出現重大問題，才面臨回收或大幅收緊監管的困局，不如在產品規劃初期即進行嚴謹評估，從源頭做好風險管控，方能兼顧市場創新與投資者保障。

黃王慈明表示，此類產品本身並非香港首創，而是全球多個市場逐步演進的產物，香港作為資產管理與金融中心，將該類產品納入產品框架實屬合理。她不憂慮加強監管會削弱產品吸引力，反而認為監管優化有助於擠出非理性市場熱度，促進產品健康長期發展。她說，「若任由產品發展太快、散戶盲目湧入，導致大規模虧損事件及基金爆煲，才是真正損害香港國際金融中心聲譽的風險」。

香港金融服務界立法會議員李惟宏則指，槓桿及反向產品本身屬於中性，早前升市時亦有投資者獲利，冀業界不可因近期回落和波動市，而一刀切叫停或放緩該類產品的發行。他解釋，該類產品旨在回應市場需求，讓投資者部署其投資策略，最重要的是加強投資者教育，使公眾在風險可控、清楚了解產品性質的前提下，善用此等投資工具。

記者：關紀紅