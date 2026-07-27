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月之暗面開放Kimi K3 參數達2.8萬億 成全球最大開源模型

商業創科
更新時間：10:22 2026-07-27 HKT
發佈時間：10:22 2026-07-27 HKT

月之暗面今日（27日）開放旗下模型Kimi K3供公眾下載，進一步擴大其在全球開源軟件社群的影響力，並有望為專門託管第三方開源模型的雲端AI運算供應商帶來業務增長。公司亦將在技術報告中，進一步披露K3模型架構、訓練過程及評估基準的詳細資訊。

開發者可免費下載及調整技術

據彭博報道，月之暗面在周一釋出Kimi K3的權重，開發者可免費下載、調整並託管該技術。公司創辦人楊植麟早前表示，希望透過專注於開放性，以及比美國競爭對手專有系統更高的可用性來贏得用戶。

近來以DeepSeek為首的國產AI模型因價格實惠，且性能可與美國產品相媲美，在全球人氣飆升。Kimi K3的首次亮相及基準測試表現，已讓月之暗面的每日銷售額增長至少6倍，並在本月引發部份AI股票拋售，顯示國產AI正逐漸縮小與美國AI巨頭OpenAI及Anthropic的差距。

報道又指出，Kimi K3擁有2.8萬億個參數，成為全球最大的開源權重模型，同時具備100萬個詞元的上下文視窗，能夠在單一提示中處理大量文件或程式碼庫。

另一方面，月之暗面的成功使其成為美中科技角力的焦點。一位白宮官員早前指控公司使用被禁止的英偉達晶片訓練K3，並再次提及「蒸餾」，即非法從頂級競爭對手的模型中提取數據輸出，以提升自身性能。

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