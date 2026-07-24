英特爾上調資本支出至200億美元 陳立武：對新晶片技術「越來越有信心」

英特爾（INTC）周四（23日）公佈第二季營收勝市場預期，並預測公司第三季盈利與營收介乎158億至168億美元之間，純利38美仙，同樣高於市場預期。另外，公司受惠於AI熱潮帶動對CPU的需求，計劃提高未來兩年的支出預算；盤後股價上漲4.3%。

第二季發展推動公司「全力投入」

該公司第二季收入增長25.4%，至161億美元；經調整純利為42美仙，去年同期為虧損10美仙。據外電報道，行政總裁陳立武在電話會議中表示，第二季的發展推動公司「全力投入」，以在2028年採用14A製造技術實現晶片量產，並對該技術的潛在競爭力「越來越有信心」。而在去年，英特爾曾警告若公司無法找到大客戶，或會被迫放棄14A，令美國淡出全球晶片製造競爭。

科技研究機構Futurum Group首席市場策略師Shay Boloor認為，若英特爾能將當前的數據中心短缺轉化為持續營收增長，改善晶片代工經濟效益，並宣布驗證製造業轉型下一階段所需的外部客戶，公司股價有望繼續被市場重估。

已簽訂三至五年長期協議

英特爾數據中心與AI業務第二季收入為63億美元，按年升59%。英特爾財務總監David Zinsner受訪時表示，數據中心CPU需求促使公司將今年資本支出預測從180億美元上調至200億美元，明年支出預期亦將顯著增加。

Zinsner亦指出，英特爾已與客戶簽訂數據中心CPU及名為XPU、期限三至五年的專用晶片長期協議，但強調公司將在支出方面保持謹慎，並指交易在情況變動時可重新協商。他亦表示，公司擁有約300億美元現金及100億美元信貸額度，雖然目前沒有售股計劃，但不排除相關可能。

此外，英特爾筆記型及桌上型電腦部門第二季收入為89億美元，按年增13%。Zinsner表示，公司從入門級產品低價晶片轉向高階設備用晶片，雖然出貨量下降，但產品均價有所上升。另外英特爾代工部門第二季收入為58億美元，並已爭取到馬斯克（Elon Musk）旗下Tesla（TSLA）作為公司14A製程「Terafab」AI晶片項目的客戶。