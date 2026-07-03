特朗普去年狂炒美股逾2萬次 對中國加關稅前交易逾600宗 「解放日」大跌市亦大舉買賣

據彭博報道，美國總統特朗普在2025年重返白宮第一年，名下投資帳戶共錄得逾2.1萬宗證券交易，交易總額介乎6億至18.6億美元。特朗普去年共申報15,524宗買入及5,761宗賣出交易。約一半交易金額落在最低申報區間，即1,001至15,000美元；1,000美元或以下交易毋須披露，因此實際交易宗數可能更多。

報道指，特朗普去年平均每個美股交易日有85宗交易，其中10個交易日已佔全年交易宗數約四分之一。部分交易集中出現在市場波動較大的日子，尤其是特朗普公布關稅及貿易政策變動後。

文件顯示，部分最繁忙交易日出現在特朗普公布貿易政策前後。資產管理人在2月3日執行616宗交易，當時距離對加拿大、墨西哥及中國加徵關稅原定生效日僅一天。其後特朗普取消相關關稅暫緩，一個月後再錄得640宗交易。4月4日，在「解放日」關稅公告引發市場拋售期間，亦錄得446宗交易。

靠加密幣及迷因幣狂賺14億美元

同一份披露文件亦顯示，特朗普2025年從加密貨幣及迷因幣相關業務中，至少獲得14億美元收入。

不同帳戶同日買賣同一股份

值得注意的是，特朗普共有8個不同投資帳戶，當中出現不少不一致的情況。超過200次紀錄顯示，他在同一日於一個帳戶買入某隻股票，同時在另一個帳戶賣出同一股票。

特朗普主要股票持倉包括Apple、英偉達（Nvidia）、博通、微軟及Tesla等標普500指數大型成份股。部分交易亦涉及與聯邦政府有業務往來的大型企業。

另外，部分持股在多個帳戶重複出現，例如Lockheed Martin見於6個帳戶，麥當勞、微軟及輝瑞則見於7個帳戶。

特朗普否認獲利 稱交由第三方管理

特朗普周三被問及是否利用總統職位不當獲利時淡化相關說法，稱自己當選前已非常富有。他表示，自己「刻意」不與管理資金的人接觸，相關資金由大型機構管理。

特朗普稱，「你知道我為甚麼賺錢嗎？因為股市在上升。」

特朗普集團則表示，總統持倉由第三方金融機構獨立管理，所有投資決定均由相關機構控制，交易透過自動化、模型化投資組合及直接指數策略執行，特朗普、家人及公司均不參與交易，亦不會事先得知交易安排。白宮發言人Anna Kelly亦表示，「不存在利益衝突」。