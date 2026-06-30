美伊和平前景未明 美股早段窄幅上落

市場觀望美伊和平前景，在各方對多哈會談各執一詞下，美股早段三大指數窄幅上落。道瓊斯工業平均指數報52234點，升51點；標普500指數報7443點，升3點；納斯達克指數報25852點，升32點。美國財長貝森特表示，即使周四就業數據「非常強勁」亦不會感到意外，並相信不會再出現過去兩年的大幅修正。

全球特種玻璃與光纖龍頭康寧（GLW）於AI數據中心光通訊大會上推出新一代玻璃光互連組件「玻璃橋」，直擊CPO賽道核心痛點，有望加速量產落地。同時富時羅素半年度調整將其調入三大成長指數，引發資金集中買入。康寧隔夜急升15.7%，收報255.69美元創歷史新高，年內累漲192%，開盤續升0.18%。

火箭實驗室80億美元收購Iridium

火箭實驗室（RKLB）宣布以約80億美元現金加股票收購Iridium通訊公司，打造覆蓋發射、衛星製造、通訊網絡及頻譜的垂直整合太空巨頭。Iridium股東每股可獲27美元現金加股份，總值54美元。分析指交易將助火箭實驗室在太空通訊領域與SpaceX直接競爭。該股開盤升1%。

Meta跌逾1% 太陽能及存儲股個別發展

Meta開盤跌1.05%，據報計劃停用Anthropic、OpenAI等第三方編碼工具，以規避數據合規及知識產權糾紛風險。太陽能板塊普漲，Enphase Energy及SolarEdge Technologies各升逾7%；存儲概念股則個別發展，西部數據跌逾2%，希捷跌1%，閃迪升逾1%。