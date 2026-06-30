Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美伊和平前景未明 美股早段窄幅上落

商業創科
更新時間：21:44 2026-06-30 HKT
發佈時間：21:44 2026-06-30 HKT

市場觀望美伊和平前景，在各方對多哈會談各執一詞下，美股早段三大指數窄幅上落。道瓊斯工業平均指數報52234點，升51點；標普500指數報7443點，升3點；納斯達克指數報25852點，升32點。美國財長貝森特表示，即使周四就業數據「非常強勁」亦不會感到意外，並相信不會再出現過去兩年的大幅修正。

全球特種玻璃與光纖龍頭康寧（GLW）於AI數據中心光通訊大會上推出新一代玻璃光互連組件「玻璃橋」，直擊CPO賽道核心痛點，有望加速量產落地。同時富時羅素半年度調整將其調入三大成長指數，引發資金集中買入。康寧隔夜急升15.7%，收報255.69美元創歷史新高，年內累漲192%，開盤續升0.18%。

火箭實驗室80億美元收購Iridium

火箭實驗室（RKLB）宣布以約80億美元現金加股票收購Iridium通訊公司，打造覆蓋發射、衛星製造、通訊網絡及頻譜的垂直整合太空巨頭。Iridium股東每股可獲27美元現金加股份，總值54美元。分析指交易將助火箭實驗室在太空通訊領域與SpaceX直接競爭。該股開盤升1%。

Meta跌逾1% 太陽能及存儲股個別發展

Meta開盤跌1.05%，據報計劃停用Anthropic、OpenAI等第三方編碼工具，以規避數據合規及知識產權糾紛風險。太陽能板塊普漲，Enphase Energy及SolarEdge Technologies各升逾7%；存儲概念股則個別發展，西部數據跌逾2%，希捷跌1%，閃迪升逾1%。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
半小時痛失50萬！新型「真人+AI」洗腦騙局殺到 化身「假HKTVmall」陷阱 網民震驚：唔敢話唔中招｜Juicy叮
半小時痛失50萬！新型「真人+AI」洗腦騙局殺到 化身「假HKTVmall」陷阱 網民震驚：唔敢話唔中招｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
郭文貴被判囚30年，沒收近9億美元。
逃亡富商郭文貴借反共詐騙逾千人 美國法院重判監30年沒收近9億美元
即時中國
3小時前
蔡一鳳敗訴需付訟費。資料圖片
蔡一鳳入稟追趙薇前夫黃有龍1億中介費 高院裁定敗訴需付訟費
社會
7小時前
星島申訴王 | 26歲兒子欠巨債 賣戶口淪階下囚 港媽血淚控訴：外圍摧毀整個家
04:30
星島申訴王 | 26歲兒子欠巨債賣戶口淪階下囚 港媽血淚控訴：外圍摧毀整個家
申訴熱話
9小時前
前律政司檢控主任遭革職褫奪退休金 提司法覆核今被駁回
前律政司檢控主任遭革職褫奪退休金 提司法覆核今被駁回
社會
11小時前
麥當勞McGriddles回歸！首推朱古力McGriddles/鴛鴦班戟早餐 7.1起一連3日全日供應
麥當勞McGriddles回歸！首推朱古力McGriddles/鴛鴦班戟早餐 7.1起一連3日全日供應
飲食
6小時前
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
影視圈
2026-06-29 20:44 HKT
天文台上調周末風力預測！南海熱帶氣旋醞釀中 料7.4高地吹7級風
天文台上調周末風力預測！南海熱帶氣旋醞釀中 料7.4高地吹7級風
社會
9小時前
盧海鵬罕見姪仔悲從中來  睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我  豁達看生死自嘲「想死冇咁易」
盧海鵬罕見姪仔悲從中來  睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我  豁達看生死自嘲「想死冇咁易」
影視圈
12小時前