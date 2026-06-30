東方匯理稱港股表現或是指數編制問題 未來半年升幅仍有限

東方匯理私人銀行執行董事綜合財富規劃組股票投資策略師趙頴妍則說，港股現時表現或是指數編制機制的問題，而非市場本身的問題。恒生指數主要由平台經濟股構成，而該板塊正處於處於投入放期，尚未進入穩定收穫階段。不過她仍預期，恒生指數在未來六個月內仍有一定上升空間，但整體上行幅度可能相對有限。

她解釋，主要原因包括估計美國利率今年不會加息，這為內地減息或降準等貨幣政策提供空間；8月將陸續公佈上市公司中期業績，尤其關注平台經濟類企業的經營數據在「內卷」減少後，是否出現改善跡象，該些數據都將對港股帶指導性；以及資金面現出現積極變化，5月港股曾出現資金淨流出，但近兩周已轉為持續淨流入，上周達15億美元、前一周達25億美元，若這一趨勢能夠延續，將有效支撐港股。

AI投資周期遠未結束

談及AI熱潮，趙頴妍說，個人認為AI帶來的投資周期遠未結束，目前全球AI發展仍處於大規模基礎設施投入階段，像OpenAI等AI巨頭等尚未上市，但是它們一旦登陸資本市場，其資金將會投放數據中心，繼而帶動芯片、PCB、光纖等全產業鏈持續擴張。她亦提醒，需要留意的是，部分個股尚未形成穩定盈利模式，投資者需關注估值風險

預期今年加息機會低

整體部署方面，東方匯理私人銀行首席投資官Alexandre Drabowicz建議，在投資組合中保持平衡，股票方面，對美國和新興市場仍保持建設性看法，對歐股持謹慎態度，在固定收益方面，偏好信用債，尤其5年期債券。同時非常看好黃金。

Alexandre Drabowicz還說，雖然新任聯儲局主席比預期更鷹派，但是由於國際油價的出現下跌，實際通脹預期亦向下，以及市場也對新的聯儲局領導層給予了信任，預期美國聯儲局明年才會減息一次，今年加息機會低。