大連酒店多蚊甩批盪床有頭髮 住客索賠¥5000惹網民質疑

碰瓷還是維權。內地有民眾不滿入住大連如家酒店時，不滿房間蚊多床有頭髮，妻子更被天花跌批盪打中頭嚇親，入住兩晚後要求酒店退還房費及賠償¥5000。事件在網上引起網民大爭論，有人批評事主獅子開大口，也有人認為住客是維護合理權益。

酒店：對方拒絕讓人打掃

《瀟湘晨報》報道，有男網民7月底發帖投訴，指7月6日和家人入住大連如家商旅酒店(五洲大廈店)，期間妻子被天花批盪打到頭，受嚴重驚嚇後頭暈失眠；入住兩晚，兩個房間也有很多蚊，令家人多處被咬；床墊被套又留有頭髮和線頭，質疑酒店未有更換床單和消毒清潔欠佳，要求退還兩晚房費¥864元，加上精神損失費等，合共賠償¥5000。

涉事酒店負責人李女士8月3日，向《瀟湘晨報》指，投訴人入住首晚已表示房間有蚊，但又拒絕被酒店打掃衛生，翌日該住客又指批盪砸頭受驚，但沒有受傷，提出退費賠償。

李女士指，酒店為免負評，已提退費一間一晚200多元，但對方拒絕，之後便到不同平台及部門投訴。7月20日左右，酒店為了和解，提出退費加賠償共計2千元，對方依然拒絕，雙方之後再無協商。李女士直言住客要求有點過份。

北京市京師律師事務所的姚志斗律師表示，消費者與酒店有合同關係，有權主張退費和賠償，但賠多少要有證據及因果關係，僅憑主觀描述「受驚嚇」很難認定實際損失。

網民則意見兩極，有人認為房間有蚊確實很滋擾，認為投訴人索賠有理，「賠五千一點都不多」。但更多是認為事主有碰瓷之嫌，「這種職業碰瓷的非常多」、「建議查一下他們入住其他酒店是否也有類似經歷」、「這樣確實比上班賺錢快哈」、「直接叫老闆分股份給你得了」、「合法敲詐」。