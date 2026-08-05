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大灣區︱「一鍵投訴」跨境消費糾紛 屬地消委會跟進 新規10·1實施

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更新時間：07:15 2026-08-05 HKT
發佈時間：07:15 2026-08-05 HKT

港人北上飲茶掃貨，內地客南下打卡購物，大灣區生活圈越來越旺的同時，跨境消費糾紛也越來越多。廣東省人大常委會上周五首次立法通過《廣東省促進粵港澳大灣區消費者權益保護協作規定》，推動大灣區消費者權益保護機制對接，包括優化投訴平台，實現跨境消費「一鍵投訴，一網轉辦」。此外，廣東省及大灣區內地九市的消委會將同港澳消委會建立「常態化聯動協作機制」，聯合開展消費調查、處理投訴，交換重大消費風險等信息。相關規定今年10月1日國慶黃金周首日正式實施。

廣東省人大常委會通過的最新規定長達2300字，共分八條，強調為了「優化粵港澳大灣區消費環境，有效提升市場一體化水平，建設宜居宜業宜遊優質生活圈」，將支持廣東省消費者委員會加強與香港和澳門特別行政區消費者委員會的合作，「推動粵港澳大灣區消費者權益保護規則銜接、機制對接」。

提升市場一體化

規定的第三及第四條提出，廣東省和大灣區內地九市消委會應當探索與港澳消委會通過簽訂合作協議、備忘錄等方式，開展跨境投訴調解、消費教育、維權業務合作，具體包括聯合編制大灣區消費者權益保護規範；聯合舉辦消費維權合作會議；聯合開展消費維權業務培訓；聯合開展消費調查；聯合開展商品和服務比較試驗；聯合發布消費提示警示；聯合處理跨境消費投訴等。

新規最大亮點是支持廣東省消委會建設、優化粵港澳大灣區消費投訴轉辦平台，實現消費者「一鍵投訴、一網轉辦」，並探索跨境消費糾紛「線上調解」方式，提高調解的信息化、便利化水平。這意味著往後港澳居民在內地遇消費陷阱，或是內地旅客在港澳購物踩雷，毋須來回奔波，線上提交投訴，平台直接轉交屬地消委會跟進。

一鍵投訴、一網轉辦

規定強調，內地相關部門在受理、轉辦、調解處理跨境投訴案件，應當按照有關法律對案件涉及的個人信息等給予保護。這意味著投訴人的私隱必須受到保障。

規定又提到，廣東省和粵港澳大灣區內地九市消委會，應當與香港及澳門消委會建立常態化聯動協作機制，及時交換消費投訴熱點、重大消費風險等信息，加強跨境常態化聯動與信息共享；輪流舉辦粵港澳大灣區消費者權益保護會議；並通過官方網站、新媒體平台等渠道，建設粵港澳大灣區消費資訊專區，及時發布三地消費維權權威信息，為消費者提供消費指引。

規定並建議粵港澳大灣區各地消委會圍繞重點消費領域、消費者投訴集中的行業、社會熱點消費以及新型消費問題，聯合開展商品和服務比較試驗、消費體察、消費調查等，並共同發布結果，加強跨境商品和服務社會監督。

粵港澳大灣區內地九市指廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶。

大灣區各地消委會合作項目：

1‧聯合編制粵港澳大灣區消費者權益保護規範
2‧聯合舉辦消費維權合作會議
3‧聯合開展消費維權業務培訓
4‧聯合開展消費調查
5‧聯合開展商品和服務比較試驗
6‧聯合開展消費教育
7‧聯合開展消費普法宣傳和維權引導
8‧聯合發布消費提示警示
9‧聯合處理跨境消費投訴
10‧其他跨境交流合作活動

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