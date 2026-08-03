「抗生素牛蛙」｜被揭超標逾5倍兼含禁藥 福建當局封存樣本送檢全縣排查

港人北上經常品嚐的網紅美食「牛蛙」爆出嚴重食品安全風波。據內媒《澎湃新聞》聯合公益機構進行的溯源調查揭發，內地多個網購平台及食肆銷售的牛蛙產品，其抗生素含量最高超標逾5倍，部分樣本更被驗出含有禁用獸藥「呋喃唑酮」。福建省漳州市東山縣市場監督管理局周一（8月3日）通報，已即時派員趕赴涉事供應鏈企業進行全面核查，並將涉事產品全數封存及抽樣送檢。

黑心產銷鏈曝光

報道指，調查歷時一個月，覆蓋福建、廣東及江蘇多地的加工廠及銷售端。報道揭露了一條失控的產銷鏈：加工廠按銷售商要求，大批量製作未經檢測或含抗生素的「常規」牛蛙，同時準備了完全不含抗生素的「無抗」樣本，專門用作應付執法人員或抽檢的「障眼法」。最終，這些違規的常規牛蛙被大規模銷往各地市場及食肆。

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480億產業食安把關成疑

針對報道點名的東山縣祺行天下供應鏈管理有限公司，東山縣市監局表示，已第一時間成立調查組趕赴涉事企業，依法封存涉事產品，並在全縣展開專項排查整治，嚴打違法行為。

據《2025中國牛蛙產業報告》顯示，全國牛蛙主題餐飲店逾4萬間，產值高達480億元人民幣。面對把關形同虛設的亂象，內地專家強烈呼籲必須落實「先檢測、後交易」制度，並將監管防線前移至養殖環節，以保障消費者的健康。

多個牛蛙餐飲品牌回應

「蛙來噠」人工客服表示每個門店都有貼檢測報告，如果有具體需要可以去門店看；「老佛爺銅爐蛙鍋」人工客服回應稱，要求每個門店都要張貼檢測報告，部分門店如果使用無抗生素牛蛙就不用張貼。其還坦言，目前牛蛙養殖普遍會使用抗生素，只是多少的問題，都是符合規定。現在國家對於牛蛙養殖越來越嚴格，廠家也都會提供檢測報告。

