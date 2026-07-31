廣東穗深城際鐵路正式開通 白雲寶安機場100分鐘可直達︱附站點圖

廣東穗深城際鐵路（竹料至新塘南）路段，今日（31日）12時正式開通運營。廣州白雲國際機場及深圳寶安國際機場從此將有直達軌道交通連接，最快100分鐘就到。

深視新聞報道，穗深城際竹料至新塘南段全長48.2公里，新設鐘落潭東、九佛、佛塱、新龍、鎮龍、永寧北、永寧南等7座車站。除實現寶安機場和白雲機場的直連外，新線路亦經過高鐵廣州新塘站、高鐵虎門站等交通樞紐，進一步加強空鐵聯運，方便沿線市民旅客出行。

廣東城際最新站點圖。

此外，東莞西聯絡線已於7月27日正式通車營運，線路打通了「廣惠城際」與「穗深城際」之間的軌道連接。廣州地鐵集團新增「深圳機場—琶洲、深圳機場—肇慶」的大站快車或特快列車交路，深圳機場到琶洲最快約1小時，深圳機場到肇慶最快約139分鐘。

廣州地鐵集團黨委宣傳部媒體公關主任溫美春介紹，新線路開通後，全線將串聯起廣州白雲國際機場、中新廣州知識城、增城開發區、深圳寶安國際機場等重要片區，加速構建廣州東部縱向軌道交通骨幹通道，進一步提速擴容廣深「一小時生活圈」。