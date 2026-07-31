懷孕女室內走廊騎平衡車 與大媽相撞致小產︱有片

內地有懷孕女子在室內走廊，以電動平衡車代步，結果在拐角處與一名走出的大媽相撞，引致流產。事件在網絡引起激烈反應，多數人批評孕婦沒有危機意識，在室內使用平衡車不負責任。

網民質疑碰姿或引流片

內地網絡28日流傳一條影片，顯示在某地一間疑似酒店的地方，一名穿黑衣女子騎著電動平衡車，手拿著一碗食物，在走廊中行駛。

閉路電視可見，現場為有多條走廊的室內，黑衣女由鏡頭外的走廊左轉入直路，靠右則牆前行至另一個拐角時，一名穿綠色衣服的大媽，雙手拿著飯餸由左手邊走出，與平衡車撞個正著，黑衣女隨即跌出車外，躺在地上。

相撞時發出的聲響巨大，房間中有男子亦出來察看，綠衣大媽倒地後爬起前去了解狀甚痛苦的黑衣女傷勢。網上消息指，黑衣女相撞後腹部劇痛，即場出現出血等小產症狀。



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黑衣女送醫後，經檢查確認胚胎無胎心，最終沒能保住。當事女子處於孕早期，胎兒著床本就不穩定，腹部受到劇烈撞擊後引發流產。

據內地法例，電動平衡車屬滑行工具，僅限封閉娛樂場所使用，且因平衡車無法投保，一旦肇事全部賠償需個人承擔。

網民亦紛紛批評在室內走廊駕駛平衡車的孕婦，「這智商和態度，孩子生下來也是跟著受苦」、「碰瓷的吧，自己懷孕了還騎平衡車，還在室內」、「幸好有監控，不然水洗都不清」、「孩子再投個靠譜媽媽的胎」、「一個視訊配個文字就是真的嗎？感覺根本沒懷孕，行銷號引流罷了」。