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唐山大地震50周年 總理李強前往敬獻花籃

即時中國
更新時間：20:26 2026-07-28 HKT
發佈時間：20:26 2026-07-28 HKT

新華社報道，受中共總書記習近平委托，在河北唐山抗震救災和新唐山建設50年之際，總理李強今日（28日）到省唐山市調研慰問。他強調，要堅持人民至上、生命至上，樹牢底線思維、極限思維，不斷完善監測預警、應急處置、搶險救援、災後重建等機制，持續提升防災減災救災能力，切實保障人民群眾生命財產安全。

李強首先來到唐山地震遺址紀念公園，以中共中央、國務院名義向唐山大地震罹難同胞和在抗震救災中捐軀的英雄敬獻花籃，並向紀念牆三鞠躬。                                                                                             

他說，50年前那場災難令人難以忘記，當年可歌可泣的抗震救災情景感人至深。半個世紀以來，唐山人民在一片廢墟上重建了一座現代化新興城市，這是黨領導人民戰勝各種困難挑戰的生動典範。

1976年7月28日凌晨，唐山發生7.8級強烈地震，震源深度淺，破壞力極強。整座工業城市瞬間夷為平地，官方公布24.2萬人喪生，16.4萬餘人重傷。此次地震是新中國成立後破壞力最大的地震之一，此後中國逐步完善地震監測、防災預警等。
 

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