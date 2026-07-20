「拼豆」熱潮︱港人北上深圳¥60玩足兩小時 小手作暗藏中甲醛毒風險？

「拼豆」近來在內地大受歡迎，這股手作熱潮亦席捲毗鄰香港的深圳。在福田、羅湖東門及南山萬象天地等熱門商圈，不論是購物中心或寫字樓，此類店舖均成行成市。由於人均消費僅約38 至60元人民幣，且多數店家提供舒適環境及「不限時」任玩套餐，成為不少港人北上休閒的解壓好去處。

但其實這款具備社交屬性、能消磨時間的手作在製作過程中，暗藏了不少安全風險。

福田東門等商場成行成市

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香港網民周先生表示，上月偕同太太北上消遣時，亦曾到羅湖一間拼豆店體驗。他表示，店內冷氣充足、環境舒適，兩人玩了兩小時一共才花費60元人民幣，性價比極高。

不過他亦提到，當時店內地上散落著大量用於「拼豆」的塑膠小顆粒，且空氣中確實瀰漫著一股不太好聞的怪味，故不得不擔心空氣質量的問題。因此周先生坦言，體驗過一次、了解是怎麼一回事便足夠，日後未必會再次光顧。

但周先生的顧慮並非無因，因為「拼豆」在製作過程中，確實暗藏著不易察覺的安全風險。據內地媒體報道，今年3月中旬，山西運城一名女孩在熨燙「拼豆」圖案時，熨斗突然起火，女孩雖迅速拔掉電源，但手部仍被燙傷。同月，貴州貴陽更發生一宗涉及「拼豆」的致命事故，一名女孩在熨燙環節不幸觸電，最終經搶救無效離世。

寵物貓甲醛中毒離世

此外，雖然操作「熱熔拼豆」本身不會產生甲醛，但若在加熱熨燙過程中使用了劣質或來路不明的塑料豆，又或是熨燙溫度失控，塑料便有機會發生熱裂解，從而釋放出甲醛等有害氣體。

內地就有網民發文分享慘痛經歷，指家中寵物貓因甲醛中毒不幸離世，經多方排查後，發現元兇正是熱熔拼豆在高溫熨燙時所釋放的有害氣體。不少網民亦留言反映，製作拼豆後經常出現喉嚨乾痛等症狀，這往往就是輕微甲醛中毒的跡象。

市監總局出手分類監管

針對「拼豆」玩具引發的一系列安全事故，國家市場監督管理總局於7月17日發佈產品質量安全公告，依法實施分類監管。公告明確指出，面向14歲以下兒童使用的「拼豆」產品，必須通過玩具強制性產品認證（CCC認證），且出廠時嚴禁以贈品等方式違規搭配家用電器。若是不屬於CCC認證範圍的配件或加熱部件，則必須符合《玩具安全》等國家標準，且加熱部件電壓不得超過24V。同時，產品必須在顯著位置標明適用年齡及安全警示，嚴禁模糊或虛假標註，以提醒家長履行監護責任。

至於面向14歲以上人群使用的「拼豆」產品，公告嚴禁將一般用於熨燙衣物的家用電熨斗作為產品的加熱部件。商家在營銷宣傳時，亦不得使用低齡兒童操作的圖片或影片進行誤導，更不得聲稱或暗示產品可供兒童使用。

「拼豆」產品須通過CCC認證

市場監管總局強調，生產者應嚴格管控產品質量，銷售者須履行進貨查驗義務，電商平台則須加強核查並及時下架違規產品。各級監管部門將嚴厲查處違法行為，並依法曝光典型案例。

拼豆 (Perler Beads) 的核心玩法是「拼而燙之」。玩家利用各色塑膠小豆子，在專屬模板上拼砌出喜歡的像素圖案；最後蓋上防燙紙，並用家用熨斗加熱讓豆子邊緣熔化黏合，冷卻後就能取下成為專屬的吊飾或擺件。