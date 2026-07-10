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粉筆教育張小龍辭職 稱考公是「混吃等死」 

即時中國
更新時間：08:33 2026-07-10 HKT
發佈時間：08:33 2026-07-10 HKT

內地公務員考試培訓龍頭企業「粉筆教育」前日公告稱，CEO張小龍（圓圖）因需處理其他個人事務，已辭任執行董事、首席執行官等職。上月他曾在中國人民大學做講座時情緒失控，辱罵學生，並稱考公是「混吃等死」，引發輿論爭議。

官方通告。
官方通告。
張小龍此前的道歉信。
張小龍此前的道歉信。

在香港上市的粉筆教育8日在港交所發布公告，稱張小龍已辭任執行董事、首席執行官、董事會主席、董事會薪酬委員會成員及董事會提名委員會主席，且不再擔任公司任何職位，即日起生效。如有需要，張小龍將繼續向粉筆提供策略性建議，這項變動不會影響張小龍等人此前訂立的一致行動安排的有效性或連續性。

張小龍上月3日受邀在中國人民大學哲學院講座，在演講中，他稱「最好炒科技股，更好的是炒美股」，並發表「考公（體制內）都是混吃等死」等言論，引發巨大爭議。

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