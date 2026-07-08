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廣西漢賣菜弄丟兩歲女含恨而終 事主35年後尋親上午登記下午相認

即時中國
更新時間：21:34 2026-07-08 HKT
發佈時間：21:34 2026-07-08 HKT

廣西有父親35年前忙於賣菜，給了1毫子給不足兩歲的女兒鍾奉玲去買包子，結果一去無回頭。父親尋女數十年無果，含恨而終。女兒知道自己身世後，上午登記尋親，下午胞妹即發現相認，一家團員後始發現，當年鍾奉玲走失的地方，原來只是在當面街，但陰差陽錯卻離家35年。

給女兒一毛錢買包成遺憾

綜合內媒及寶貝回家等尋親組織，1989年生的鍾奉玲，是廣西玉林人。1991年一家租住南寧，父母在水街賣菜維生。

同年某日，鍾父忙於做生意，給了一毛錢鍾奉玲，讓她自己買包子。不過，鍾奉玲離開後便沒回來，鍾父遍尋不見，數十年來不斷找尋愛女。

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35年後，被收養的鍾奉玲，已改名崔寧，在廣西百色德保縣生活。當她知道自己身世後，立即求助尋親組織，希望找回親生父母，早上登記，下午便獲胞妹回覆相認。

養母稱曾即場廣播尋人

經DNA確認，崔寧7日回到玉林正式認祖歸宗。據她表示，養母當年到南寧服裝批發市場入貨時，發現崔寧站在一旁大哭，於是透過市場廣播系統尋人，但在對面街的鍾父卻不知曉。

由於無人認回崔寧，於是帶到德保縣撫育。崔寧指，從小養父母一直很痛鍚自己，是在愛中長大。

崔寧認親的消息，引起網民關注她的養母當年為何一直未有報警，收養程序、孩子戶籍登記的辦理過程等是否合法，但目前均未有進一步說明。

 

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