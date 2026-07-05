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王力宏成都演唱會遭「威吔」絆倒 撞碎左耳縫39針舞台責任人被查

即時中國
更新時間：09:58 2026-07-05 HKT
發佈時間：09:58 2026-07-05 HKT

歌手王力4日於四川成都開演唱會期間，在舞台被「威吔」絆倒，導致載著耳機的左耳軟骨撞碎，耳朵及臉部總共縫39針。涉事的舞台工程負責人正被調查。

即場包紥繼續演出

綜合內媒及王力宏工作室消息，王力宏4日晚在成都演唱會中，腳被舞台上的「威吔」絆倒，頭部撞到金屬舞台邊緣。

王力宏由於左耳戴著硬式監聽耳機，被撞後導致左耳外軟骨碎裂，臉部亦有肌肉破開流血。

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現場觀眾流出的照片及影像，意外後多名工作人員圍著王力宏為其檢查傷勢及即場包紥。之後王力宏堅持完成演出，但左耳的白色紗布明顯繼續滲血。

凌晨發帖報平安

5日凌晨，王力宏工作室發通報，指演唱會完成後，王力宏已立即趕去醫院，耳朵被縫27針才重新縫合，臉上傷口也縫了12針。CT 檢查顯示腦部和頭骨都沒有受傷。只是外耳軟骨撞碎致大量流血。

王力宏指，今次意外算很幸運，目前已無大礙，經醫護人員確認傷勢，5日晚的成都站第三場演出如常舉行。

至於意外原因，經初步調查是「威吔」操作不當，導致藝人在下裝置過程中意外摔倒；相關責任人員已進入內部專項調查流程，後續將依據調查結果做對應處理。

 

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