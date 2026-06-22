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內地滴露廣告︱「沒被別的男人污染過」台詞惹議 官方指原始本意被曲解：已下架視頻

即時中國
更新時間：15:29 2026-06-22 HKT
發佈時間：15:29 2026-06-22 HKT

英國清潔護理品牌滴露近日在內地疑似發布一則廣告，出現「我可以不是第一次，但我未來的老婆不行」「乾乾淨淨沒被別的男人污染過」等表述，引發爭議。

周一（22日），滴露官方就此事發布聲明稱，「該視頻由第三方達人為滴露品牌創作，用劇情反轉的敘事方式。視頻發布之後網上陸續出現多個片段，拼接截取了原視頻的部分內容，曲解原始視頻表達本意。我們已責令下架了該視頻。」

網民群批辱女物化女性

據《南方都市報》根據網友發布的視頻，涉事廣告視頻發布在滴露微信官方視頻號「滴露衣物消毒液」中。廣告視頻時長近5分鐘，講述了人在親密關係中要有不卑不亢態度的故事。

視頻以男主視角出發，男主人公發現對象有同居史後選擇分手，並稱「我說你怎麼那麼會呢，原來都是別人調教過的」、「真是不自愛，跟別人同居那麼久」、「我可以不是第一次，但我未來的老婆可不行」、「還好我遇見現在這個她，乾乾淨淨沒被別的男人污染過」、「好不容易找到一個純的」、「第一次早晚是我的」等。

雖然影片尾段，女主角亦批評男主角的觀念扭曲，不尊重女性，要與男主角斷絕來往，用此回應消毒液產品，把污染源殺滅的功效。不過廣告仍然引發極大爭議。

有網民批評廣告「辱女、物化女性」，「消毒液做廣告就圍繞產品本身，不要搞這種花裏胡哨的噱頭。」有消費者在社交平台表達對品牌方的抵制。

 

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