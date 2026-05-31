鮮奶雪糕包裝大字「不加一滴水」 成分表玩自爆「多水走奶」

內地再出現離譜商品宣傳。東北一款包裝上大字標明「不加一滴水的鮮奶雪糕」，成分表首位卻是「水」，而且沒有鮮奶只有「奶粉」。廠方指新版包裝已改「一滴水」。

廠家曾涉虛假宣傳被罰款

被網民批評失實陳述的，是黑龍江牡丹江市海林市柴河鎮中興冷飲廠推出的產品。該款「臻品鮮奶」雪糕，其包裝袋上印有「不加一滴水的鮮奶雪糕」。



相關新聞：淘寶熱賣｜「日本叮叮」蚊香液涉假扮日貨 被指誤導消費者

不過，從包裝背面的成分表，首位卻是「飲用水」，而且並無鮮奶，只有「全脂奶粉」。

「不加一滴水的鮮奶雪糕」涉及虛假宣傳。

「不加一滴水的鮮奶雪糕」涉及虛假宣傳。

涉事工廠已更換新包裝。

網民紛紛質疑，「改名一滴水哈哈哈」、「鮮奶用的是奶粉呀？就是虛假宣傳」、「妥妥的虛假宣傳」、「配料首位就是水，自己锤自己」、「意思是，不加一滴，要加很多水」、「改名叫『不含一滴水』才對」。



相關新聞：防曬衣造假︱年賣逾30萬件款式 央視揭防紫外線指數任填

中興冷飲廠雪糕銷售負責人指，「不加一滴水」 的包裝已使用近十年，承認字樣確曾引起消費者質疑和「職業打假，2025年已加新改為「一滴水的鮮奶雪糕」。

至於包裝主打「鮮奶」但成分表只有奶粉，該負責人指，國內中小型廠家考慮到原料保質期和工藝穩定性，通常用濃縮鮮奶或奶粉。

海林市柴河鎮市場監督管理所工作人員表示，此前已介入處理該廠家涉嫌虛假宣傳，已處以罰款並要求停用相關違規包裝。市面上現存的舊版包裝可能是其他地區經銷商的存貨。