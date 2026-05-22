陰陽菜單｜本地7元外地13元 桂林米粉店被令停業整改｜有片

廣西桂林市陽朔縣一間米粉店近日被揭發使用「陰陽菜單」劏客，對本地人和外地人收取截然不同的價格，事件曝光後引發網民熱議，涉事店舖已被官方勒令停業整改。

囂張老闆：我想點賣就點賣

據極目新聞等內媒報道，有內地博主發布實測影片，其一行人分別以本地口音與外地口音，在該米粉店點了同樣的「二兩鍋燒米粉」。結果顯示，本地口音顧客被收費7元（人民幣，下同），而外地口音顧客則被收費13元，兩碗米粉的份量與配料並無分別。

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在隨後的交涉中，雖然店舖負責人表示願意退還6元差價，但態度囂張反嗆：「我賣東西，想點賣就點賣。本地人天天來這裏吃，你們（外地人）天天來這裏吃嗎？」

官方立案頂格處罰殺一儆百

事件引起廣泛關注，有陽朔當地居民證實此現象頗為普遍，部分店舖雖有明碼實價，但標示的往往是「外地人價」，本地人則心照不宣。另有網民透露，店方除了聽口音，亦會憑點餐叫法區分客源，若點「桂林米粉」會被視作外地人而被多收錢，本地人則通常叫「滷菜粉」，兩者實為同一食物。

陽朔縣市場監管局周三20日發布通報，證實個別米粉店區別對待遊客的情況屬實。當局指該店涉嫌區別對待消費者及標價不全，已對其立案調查並責令停業整改，將依法從嚴頂格處罰。該局周四21日補充，將在全縣範圍內開展專項整治行動，嚴格要求所有餐飲門店明碼標價，不得對中外遊客或不同地區消費者採取差別定價。

