Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陰陽菜單｜本地7元外地13元 桂林米粉店被令停業整改｜有片

即時中國
更新時間：15:05 2026-05-22 HKT
發佈時間：15:05 2026-05-22 HKT

廣西桂林市陽朔縣一間米粉店近日被揭發使用「陰陽菜單」劏客，對本地人和外地人收取截然不同的價格，事件曝光後引發網民熱議，涉事店舖已被官方勒令停業整改。

囂張老闆：我想點賣就點賣

據極目新聞等內媒報道，有內地博主發布實測影片，其一行人分別以本地口音與外地口音，在該米粉店點了同樣的「二兩鍋燒米粉」。結果顯示，本地口音顧客被收費7元（人民幣，下同），而外地口音顧客則被收費13元，兩碗米粉的份量與配料並無分別。

相關新聞：米芝蓮餐廳︱新榮記東京店陰陽菜單 中國客食材「大降呢」 象拔蚌變螺片

在隨後的交涉中，雖然店舖負責人表示願意退還6元差價，但態度囂張反嗆：「我賣東西，想點賣就點賣。本地人天天來這裏吃，你們（外地人）天天來這裏吃嗎？」

官方立案頂格處罰殺一儆百

事件引起廣泛關注，有陽朔當地居民證實此現象頗為普遍，部分店舖雖有明碼實價，但標示的往往是「外地人價」，本地人則心照不宣。另有網民透露，店方除了聽口音，亦會憑點餐叫法區分客源，若點「桂林米粉」會被視作外地人而被多收錢，本地人則通常叫「滷菜粉」，兩者實為同一食物。

陽朔縣市場監管局周三20日發布通報，證實個別米粉店區別對待遊客的情況屬實。當局指該店涉嫌區別對待消費者及標價不全，已對其立案調查並責令停業整改，將依法從嚴頂格處罰。該局周四21日補充，將在全縣範圍內開展專項整治行動，嚴格要求所有餐飲門店明碼標價，不得對中外遊客或不同地區消費者採取差別定價。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
01:41
長者生活津貼、生果金、綜援今日起出「雙糧」 一文睇清金額及發放詳情
社會
6小時前
殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請
殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請
生活百科
22小時前
文苑樓奪命火警｜死者妻哭訴無力扯老伴出火海 「我身邊人都走咗 我做人冇咩意思！」
02:49
文苑樓奪命火警｜死者妻哭訴無力扯老伴出火海 「我身邊人都走咗 我做人冇咩意思！」
突發
3小時前
信和置業於標普全球《可持續發展年鑑（中國版）2026》中，獲評為「中國企業標普全球可持續發展評估評分最佳1%」，成為房地產管理與開發行業內唯一獲得最高表彰級別的企業。
企業接軌國際可持續發展標準 信和置業穩步實踐綠色營運 將低碳理念融入社區
企業資訊
23小時前
呂慧儀為《愛回家》將停播鋪好後路？擬移居一處港星集中地 女學霸營運教育中心有聲有色
呂慧儀為《愛回家》將停播鋪好後路？擬移居一處港星集中地 女學霸營運教育中心有聲有色
影視圈
19小時前
公屋除名演變流血衝突 港女欲脫離原生家庭遭母反鎖咬傷 母怒吼：「生咗個白眼狼！」｜Juicy叮
公屋除名演變流血衝突 港女欲脫離原生家庭遭母反鎖咬傷 母怒吼：「生咗個白眼狼！」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
房署突擊巡查公屋！住戶公開「家訪」親身經歷細節 「證明依家查得好嚴」
房署突擊巡查「家訪」！公屋住戶公開親身經歷細節 「證明依家查得好嚴」
生活百科
3小時前
黃百鳴被裁定內幕交易罪成立。盧江球攝
涉天馬影視內幕交易案 黃百鳴罪名成立
社會
3小時前
方力申與葉萱為女兒搞豪華百日宴  雍容華貴外母首曝光  馬主細佬極有型
方力申與葉萱為女兒搞豪華百日宴  雍容華貴外母首曝光  馬主細佬極有型
影視圈
16小時前
61歲郭晉安離巢半年狀態直線下滑  一部位徹底出賣真實年齡  演藝路未明自嘆是否還懂演戲
61歲郭晉安離巢半年狀態直線下滑  一部位徹底出賣真實年齡  演藝路未明自嘆是否還懂演戲
影視圈
7小時前