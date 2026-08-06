Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

啟德澐璟4房連裝修示位曝光 融入墨綠色家具 營造內斂時尚格調

新盤速遞
更新時間：16:33 2026-08-06 HKT
發佈時間：16:33 2026-08-06 HKT

華潤置地（海外）及保利置業合作發展的啟德現樓新盤澐璟，昨開放連裝修示範單位參觀，為2座28樓A室，面積1,909方呎，屬4房雙套連私人升降機大堂開則，大宅前臨維港煙花海景。

大宅客廳及飯廳層與層之間高度達3.27米，長形開則大廳，長逾7.8米，空間感十足。客廳及飯廳家具陳設層次分明，配合特大落地玻璃，讓壯闊海景與自然光線延伸至室內。整個空間以木調、漆面與金屬元素作點綴，堆疊出鮮明而和諧的層次對比。

「永恆工藝」作設計主題 

設計師以「Timeless Craft 永恆工藝」為設計主題，巧妙利用墨綠色家具及配件，為空間注入復古英倫底蘊，營造內斂時尚格調。

啟德澐璟2座28樓A室連裝修示範單位：

飯廳8人大理石餐桌與定制吊燈相互輝映，盡展優雅宴客氛圍。地板以編織紋石質鋪砌，搭配精心挑選手工藝品及畫作，客廳棋盤格拼花木製電視櫃掛上翡翠綠石手柄作裝飾；客廳延展出同寬特大露台，可飽覽180度維多利亞港景致。

主人睡房與客廳享同一座向景觀，設有偌大玻璃窗，迎納自然光線，居高臨下，俯瞰維港景色。主人睡房設計以暖中性色為基調，巧妙揉入棕色家具作陪襯。睡房中間擺放特大雙人床，空間寬敞可三邊落床。雙人床兩邊配以時尚床頭櫃，一旁設有梳妝枱。

相關文章：澐璟4房樓皇逾1.26億沽 創項目標準戶雙新高

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
00:45
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
影視圈
16小時前
黎彼得離世丨許冠傑親撰悼念文憶故友：感恩音樂路上有你 黎彼德曾直認唔夾合作7年終拆夥
黎彼得離世丨許冠傑親撰悼念文憶故友：感恩音樂路上有你 黎彼德曾直認唔夾合作7年終拆夥
影視圈
5小時前
33歲港男突中風半身癱瘓 母拖3日先報警 網民震驚：執返條命係神蹟 自爆2個惡習｜Juicy叮
33歲港男突中風半身癱瘓 母拖3日先報警 網民震驚：執返條命係神蹟 自爆2個惡習｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
「你個frd廢！」JUPAS放榜炫耀港大醫科Offer 名校女生超囂張留言流出惹眾怒 網民轟高分低品：點做醫生？｜Juicy叮
「你個frd廢！」JUPAS放榜炫耀港大醫科Offer 名校女生超囂張留言流出惹眾怒 網民轟高分低品：點做醫生？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
中國預製屋熱銷美澳墨 夫婦22萬購750呎兩房戶 零地基直接組裝 實測9個月激讚
中國預製屋熱銷美澳墨 夫婦22萬購750呎兩房戶 零地基直接組裝 實測9個月激讚
海外置業
10小時前
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
生活百科
2026-08-05 11:46 HKT
黎彼得離世丨近年多次入ICU 契仔黃宗澤曾施援手助醫重病：佢瀟灑一生唔想大家唔開心
01:23
黎彼得離世丨近年多次入ICU 契仔黃宗澤曾施援手助醫重病：佢瀟灑一生唔想大家唔開心
影視圈
27分鐘前
港人夫婦遊澳門乘的士拾相機及電池 貪心據為己有 再入境時被捕
01:14
港人夫婦遊澳門乘的士拾相機及電池 貪心據為己有 再入境時被捕
突發
6小時前
港人每周北上2次用電話月卡感「條數幾襟計」 網民一面倒推薦1種買法 附消委會數據漫遊計劃消費提示
港人每周北上2次用電話月卡感「條數幾襟計」 網民一面倒推薦1種買法 附消委會數據漫遊計劃消費提示
生活百科
2026-08-05 15:45 HKT
獨家丨盧宛茵揭黎彼得最後時光：醫院插喉有痰講唔到嘢 經典歌《浪子心聲》金句源自廟街睇相佬。
獨家丨盧宛茵揭黎彼得最後時光：醫院插喉有痰講唔到嘢 經典歌《浪子心聲》金句源自廟街睇相佬
影視圈
9小時前