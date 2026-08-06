啟德澐璟4房連裝修示位曝光 融入墨綠色家具 營造內斂時尚格調

華潤置地（海外）及保利置業合作發展的啟德現樓新盤澐璟，昨開放連裝修示範單位參觀，為2座28樓A室，面積1,909方呎，屬4房雙套連私人升降機大堂開則，大宅前臨維港煙花海景。

大宅客廳及飯廳層與層之間高度達3.27米，長形開則大廳，長逾7.8米，空間感十足。客廳及飯廳家具陳設層次分明，配合特大落地玻璃，讓壯闊海景與自然光線延伸至室內。整個空間以木調、漆面與金屬元素作點綴，堆疊出鮮明而和諧的層次對比。

「永恆工藝」作設計主題

設計師以「Timeless Craft 永恆工藝」為設計主題，巧妙利用墨綠色家具及配件，為空間注入復古英倫底蘊，營造內斂時尚格調。

啟德澐璟2座28樓A室連裝修示範單位：

飯廳8人大理石餐桌與定制吊燈相互輝映，盡展優雅宴客氛圍。地板以編織紋石質鋪砌，搭配精心挑選手工藝品及畫作，客廳棋盤格拼花木製電視櫃掛上翡翠綠石手柄作裝飾；客廳延展出同寬特大露台，可飽覽180度維多利亞港景致。

主人睡房與客廳享同一座向景觀，設有偌大玻璃窗，迎納自然光線，居高臨下，俯瞰維港景色。主人睡房設計以暖中性色為基調，巧妙揉入棕色家具作陪襯。睡房中間擺放特大雙人床，空間寬敞可三邊落床。雙人床兩邊配以時尚床頭櫃，一旁設有梳妝枱。

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