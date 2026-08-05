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西南九龍叡璟I今上樓書 最快下周開價

新盤速遞
更新時間：15:46 2026-08-05 HKT
發佈時間：15:46 2026-08-05 HKT

華潤置地（海外）與華潤集團合作發展的西南九龍叡璟I今上載樓書，最快下周開價及開放示範單位，鐵定8月內開售。

戶型涵蓋1房至3房

華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建表示，今日首度公布項目布局圖，叡璟I由3A及3B座組成，戶型涵蓋1房至3房，另設特色戶。標準層數每層設3伙1房、6伙2房及4伙3房單位，面積介乎306至676方呎。

孔建稱，項目至今已接獲大量查詢，2房及3房較受垂青，主要吸引換樓客及家庭客。單位定價將參考其他西九龍項目及九龍站上蓋單位成交價。

華潤置地（海外）與華潤集團合作發展的西南九龍叡璟I今上載樓書，最快下周開價及開放示範單位，鐵定8月內開售。
華潤置地（海外）與華潤集團合作發展的西南九龍叡璟I今上載樓書，最快下周開價及開放示範單位，鐵定8月內開售。

華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲指出，項目主打的標準2房連開放式廚房戶型單位設222伙，佔整體約44%，面積介乎408至476方呎。

岑菲菲説，預計下周初開放示範單位，設有兩個，分別為1房及2房。

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