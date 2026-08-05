中半山應天錄大手豪客擲3億掃貨 涉上下層兩伙4房 每呎高見6.96萬

本港豪宅新盤供應罕有，近期「億億聲」成交個案不絕於耳；最矚目為長實發展的中半山超級豪宅應天，錄大手豪客擲近3億購入2伙4房雙套連儲物房大宅，涉及上下層單位，每呎高見6.96萬。

陳詠慈：高端買家查詢增

上述成交包括12樓09室，面積2137方呎，以逾1.48億連2個車位成交，呎價69608元；另一成交單位為樓下一層的11樓09室，面積2137方呎，以逾1.42億連1個車位成交，呎價66500元。

長實營業經理陳詠慈表示，近期接獲不少高端買家有意認購超過1伙的查詢，均鍾情項目位置、單位以同一坐向編排等部局設計。

是次買家斥巨資購入同一坐向、上下兩樓層單位，成員各自擁有獨立寬敞居住空間。陳氏續指，該區全新豪宅供應罕有，可謂「買少見少」，是次錄得大手成交，反映市場對於該類單需求。

有區內物業代理表示，近期接獲不少查詢該盤的豪客，不少準買家有意購入同層2伙，其中1伙將用作自住，另1伙則可能供親人居住，又或作為社交空間，用來招待客人、朋友，打造私人休閒娛樂空間。

根據成交紀錄冊顯示，上述單位買家選用成交期為90日付款計劃，樓價5%於簽署臨時買賣合約時支付，然後在30日內再繳付樓價5%，餘款樓價90%於90日付清。另外，上述大宅買家亦可享「廚房廚櫃優惠」，買家可獲贈廚房廚櫃。

應天錄大手豪客擲近3億購入2伙上下層單位。

應天創今年成交呎價新高

應天自開售後一直成為豪宅新盤市場焦點，連錄破頂價成交個案，包括僅有的2伙的頂層連天台大宅開售即售罄，當中20樓10室的頂層連天台大宅，屬5房3套間隔，面積3022方呎，另設樓梯連接面積2136方呎天台，設私人泳池，單位以逾3.8億連兩個車位成交，呎價12.6萬，成交價及呎價至今仍屬項目新高紀錄，更創今年以來全港一手住宅單位成交呎價新高。

累售10伙套現逾19億

應天至今售出10伙，成交價單單破億，介乎逾1.26億至逾3.8億，合共套現逾19.3億；而連同項目第1期，整個系列至今累售66伙，套現逾121億。

中半山波老道21號項目細分兩期發展，均已屬現樓，是次錄成交的應天屬第2期項目，合共提供66伙豪宅單位，當中60伙屬標準分層戶，主要屬3房雙套及4房雙套大宅，面積1875至2193方呎，其餘6伙為特色單位，包括4伙連前庭的特色單位，以及2伙頂層連天台戶。

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