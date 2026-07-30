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天璽．天2期單日沽10伙 呎售4.73萬創新高

新盤速遞
更新時間：16:30 2026-07-30 HKT
發佈時間：16:30 2026-07-30 HKT

新地發展的啟德新盤天璽．天第2期，今日（30日）錄10宗招標成交個案，單日套現逾1.92億元。

該批單位成交價介乎1,192萬至4,301.88萬元，當中成交金額及呎價最高的單位為1座（Elite Zone）25樓A1室，屬4房套及工作間間隔，面積908方呎，成交價4,301.88萬元連1個車位，呎價47,378元，再度刷新項目低層（Elite Zone）單位呎價記錄。

相關文章：豪宅新盤續受捧 天璽．天連售6伙每呎達4.07萬

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