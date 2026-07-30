Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海瑅灣II今次輪價單售135伙 夥銀行推定息按揭

新盤速遞
更新時間：10:22 2026-07-30 HKT
發佈時間：10:22 2026-07-30 HKT

信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣II將於今日（30日）進行次輪發售價單135伙，入場費約574.6萬，發展商表示預計內地客及投資客比例會有所增加，同時正考慮於次輪銷售後加推新價單應市。

田兆源：錄逾千宗查詢

信和執行董事田兆源表示，項目於上周首輪銷售首日即沽99伙，當中用家佔比達7成，投資客佔比3成，另錄5組大手客入市；客源方面有約2成內地客。而整個海瑅灣系列累售958伙，累積套現逾84億。

田兆源續指，自上周五起「一連三日」於內地舉行路演，吸引逾1000個準買家查詢，相信在次輪銷售會有更多內地買家。同時將軍澳區租盤稀缺，普遍租金回報率可達3.5至4厘水平，故亦估計新一輪投資客比例會有所上升。有見市場反應熱烈且存不少向隅客，積極部署今晚銷售後即加推新單位應市。

夥銀行推定息按揭

為配合項目銷售，發展商亦夥拍銀行推出定息按揭計劃。滙豐香港區零售銀行及財富管理業務按揭業務主管徐凱廉指，提供首3年或5年2.73厘定息按揭，買家於指定期間購入單位可額外享高達3888元按揭提取獎賞。

項目將於今日展開次輪銷售，以先到先得形式推售135伙價單單位，戶型涵蓋1房至2房，主打2房戶型，面積介乎445至554方呎，價單定價676萬至1061.4萬，價單呎價17443至19599元，計算發展商提供最高15%折扣優惠後，折實售價574.6萬至902.19萬，折實呎價約14826至16659元。另外亦會在明日起，以招標形式推售141伙。

另外，該盤亦於昨連沽5伙，單日套現逾4044萬，其中成交價及呎價最高單位為1B座49樓C室，面積584方呎，2房連書房間隔，以逾1081.62萬沽出，呎價約18521元。

相關文章：海瑅灣II首輪發售即日沽98伙 買家林生：700萬購2房自住

 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
公屋長者住戶廁所改用摺門 保留原有木門變1物增儲物空間？網民：佩服長者的心思
公屋長者廁所改用摺門 保留木門變1物「再利用」方便退還 網民提醒一件事…
生活百科
18小時前
朱敏記土瓜灣店驚傳結業！分店落閘被指招租頂手 老闆娘勞氣解畫：係啲人搞搞震！
朱敏記土瓜灣店驚傳結業！分店落閘被指招租頂手 老闆娘勞氣解畫：係啲人搞搞震！
飲食
22小時前
姜大衛19歲外孫曹保熙Rock友長髮造型首登大舞台 台風爆棚星味超越爸爸曹永廉
01:13
姜大衛19歲外孫曹保熙Rock友長髮造型首登大舞台 台風爆棚星味超越爸爸曹永廉
影視圈
20小時前
香港機場小巧思？港人讚行李輸送帶增1細節有心思「呢個城市令我好自豪」 網民：香港人效率世一
香港機場小巧思？港人讚行李輸送帶增1細節有心思「呢個城市令我好自豪」 網民：香港人效率世一
生活百科
19小時前
下周又打風？天文台料連落九日雨 南海或有低壓區存在 兩大AI模式料「四旋共舞」
01:05
下周又打風？天文台料連落九日雨 南海或有低壓區存在 兩大AI模式料「四旋共舞」
社會
22小時前
莫氏雞煲｜鋪頭帶貨銷量較高峰跌近95% 莫叔：為員工生計死頂
莫氏雞煲｜鋪頭帶貨銷量較高峰跌近95% 莫叔：為員工生計死頂
即時中國
4小時前
孫女月月飛自己無護照 87歲嫲嫲感嘆「不枉此生」 港女秒做一事 網民淚崩：愛要及時｜Juicy叮
孫女月月飛自己無護照 87歲嫲嫲感嘆「不枉此生」 港女秒做一事 網民淚崩：愛要及時｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
李泳漢印度返港近照曝光 細節疑揭婚姻現況 施明骨灰仍「下落不明」 懶理爸爸李家鼎感受
李泳漢印度返港近照曝光 細節疑揭婚姻現況 施明骨灰仍「下落不明」 懶理爸爸李家鼎感受
影視圈
15小時前
颱風「白海豚」爆發增強恐成今年風王 天文台：接近歷史極端值 或直逼史上最強「泰培」？
颱風「白海豚」爆發增強恐成今年風王 天文台：接近歷史極端值 或直逼史上最強「泰培」？
社會
1小時前
星島申訴王 | 港童破解土耳其雪糕戲法評價兩極　土耳其老闆揭行業在港式微真相
申訴熱話
15小時前