海瑅灣II今次輪價單售135伙 夥銀行推定息按揭

信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣II將於今日（30日）進行次輪發售價單135伙，入場費約574.6萬，發展商表示預計內地客及投資客比例會有所增加，同時正考慮於次輪銷售後加推新價單應市。

田兆源：錄逾千宗查詢

信和執行董事田兆源表示，項目於上周首輪銷售首日即沽99伙，當中用家佔比達7成，投資客佔比3成，另錄5組大手客入市；客源方面有約2成內地客。而整個海瑅灣系列累售958伙，累積套現逾84億。

田兆源續指，自上周五起「一連三日」於內地舉行路演，吸引逾1000個準買家查詢，相信在次輪銷售會有更多內地買家。同時將軍澳區租盤稀缺，普遍租金回報率可達3.5至4厘水平，故亦估計新一輪投資客比例會有所上升。有見市場反應熱烈且存不少向隅客，積極部署今晚銷售後即加推新單位應市。

夥銀行推定息按揭

為配合項目銷售，發展商亦夥拍銀行推出定息按揭計劃。滙豐香港區零售銀行及財富管理業務按揭業務主管徐凱廉指，提供首3年或5年2.73厘定息按揭，買家於指定期間購入單位可額外享高達3888元按揭提取獎賞。

項目將於今日展開次輪銷售，以先到先得形式推售135伙價單單位，戶型涵蓋1房至2房，主打2房戶型，面積介乎445至554方呎，價單定價676萬至1061.4萬，價單呎價17443至19599元，計算發展商提供最高15%折扣優惠後，折實售價574.6萬至902.19萬，折實呎價約14826至16659元。另外亦會在明日起，以招標形式推售141伙。

另外，該盤亦於昨連沽5伙，單日套現逾4044萬，其中成交價及呎價最高單位為1B座49樓C室，面積584方呎，2房連書房間隔，以逾1081.62萬沽出，呎價約18521元。

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