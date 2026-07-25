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元朗芊御次輪即日沽116伙錄近沽清 加推57伙每呎1.36萬

新盤速遞
更新時間：11:57 2026-07-25 HKT
發佈時間：11:57 2026-07-25 HKT

新地旗下元朗芊御以截收8,510票，超額認購逾71倍之勢，於今日展開次輪銷售，涉及118伙價單單位，折實售價由398.75萬元起。

就項目設於九龍站商廈的售樓處現場所見，項目有不少準買家陸續到場，並與代理討論揀樓策略，並大打蛇餅，氣氛相當不俗，其中不乏年輕客身影，同時亦有家庭客帶同子女前來。

就項目設於九龍站商廈的售樓處現場所見，項目有不少準買家陸續到場，並與代理討論揀樓策略。
就項目設於九龍站商廈的售樓處現場所見，項目有不少準買家陸續到場，並與代理討論揀樓策略。

是次推售涉及118伙價單單位，面積介乎290至413方呎，涵蓋12伙1房及106伙2房單位。售價最平單位為1座3樓H及J室，面積均為290方呎，屬1房間隔，折實入場價為398.75萬元，呎價13,750元。

張卓秀敏：屬原價加推

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，今日價單發售單位成功沽逾98% ，僅剩2伙待售。而同日亦錄得一宗高價招標成交，為2座8樓K室，面積568方呎，屬3房戶型，以795.5萬元成交，刷新項目成交價紀錄，呎價14,005元。連同售出價單單位，項目單日套現逾6.2億元。

新地張卓秀敏(圖右)表示，今日價單發售單位成功沽逾98% ，僅剩2伙待售。
新地張卓秀敏(圖右)表示，今日價單發售單位成功沽逾98% ，僅剩2伙待售。

有見市場反應熱烈，加上接獲大量向隅客查詢，發展商決定即晚加推價單5號共57伙應市。新價單涵蓋6伙1房、39伙2房及12伙3房單位，面積由290至498方呎，計算最高15%折扣優惠後，折實售價由411.8萬至664.83萬元，折實呎價由約12,801至14,400元，折實平均呎價13,649元。因應個別單位景觀及座向有所不同，因此屬原價加推。

芊御價單

價單編號 公布日期(年/月/日) 單位數目(伙) 實用面積 (平方呎) 折實售價 / 呎價
1號價單 2026/7/9 120 289至412 393.1萬至587.7萬元 (12,852至14,795元)
2號價單 2026/7/12 60 290至413 397.3萬至534萬元 (11,950至14,190元)
3號價單 2026/7/18 114 290至413 398.7萬至553.4萬元 (12,250至14,610元)
4號價單 2026/7/20 60 290至413 401.6萬至557.5萬元 (13,000至14,150元)
5號價單 2026/7/25 57 290至498 411.8萬至664.83萬元(12,801至14,400元)

另外亦推出10伙於本周六起以招標方式發售，包括首度推出3房單位，涉及5伙，單位位於2座K室，面積568方呎的3房連套房間隔，以及同座L室，面積498方呎的3房單位；另外5伙位於2及3座2樓連平台特色戶，面積249至376方呎，平台面積83至262方呎。

發展商早前開放的新示範單位，以1座12樓G室為藍本設計，為無改動交樓標準示範單位，面積404方呎，2房間隔，單位空間闊落，且廳房同向，配合玻璃大窗可觀望同樣開揚景致。單位門旁設有玄關櫃，可存放日用品及鞋隻，為住戶提供充足儲物空間，設計方便貼心。客飯廳呈長方開則，可方便明確劃分空間，另外靈活性十足。睡房設有減音窗戶，外望景致同時亦可減免噪音影響。 

芊御1座12樓G室無改動交樓標準示位：

位於映河路1A號的芊御由3座住宅大樓組成，共提供566個單位，面積介乎249至758方呎，涵蓋1房至4房戶型，主打2房單位佔逾80%，項目於過去周末進行首輪銷售，推出138伙單位即日沽清。項目預計關鍵日期為2027年5月17日，樓花期大約10個月。

相關文章：元朗芊御周六次輪價單賣118伙 入場價398萬 同日招標10伙
 

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