海瑅灣II首輪發售即日沽98伙 買家林生：700萬購2房自住

信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣II於今日展開首輪銷售，涉108伙價單單位，計算最高15%折扣優惠後，折實入場價574.6萬元起，吸引不少準買家到場認購。

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就項目設於尖沙咀商廈的展銷廳所見，不少準買家於開售前，已率先到場排隊並與代理商討揀樓策略，現場人流不斷，大排長龍，從中可見有不少年輕客身影。

信和執行董事田兆源亦有到場督師，並表示今日出席買家反應相當熱烈，料銷情理想。

發展商指，今日以價單形式作次輪銷售108伙，即日沽出90伙，佔逾83%；當中有4組客人各連購2伙。另外，項目今日以招標形式售出8伙海景戶，據市場消息，有一組客人大手購入4伙海瑅灣邸，斥資逾5,910萬元。當中海瑅灣邸最高成交價及呎價單位為5B座36樓B室，面積783方呎，折實售價1,500.6萬元，呎價19,165元。

信和執行董事田兆源表示，今日出席買家反應相當熱烈，料銷情理想，今日大部分買家為用家，佔逾7成半，另2成半為投資客。今日不少客人早前已購入海瑅灣I，今日再度入市添食。海瑅灣系列累售943伙，累積套現逾82億元。

買家林生指斥資700萬購2房自住。

買家林先生：對後市有信心

買家之一的區內客林先生表示，剛以約700萬買入1伙2房單位。是次為首次入票，本身於項目1期推售時未有打算入市，不過有見項目首輪銷售價錢合理，且入伙時間配合兒子就學，因此決定入市自用，而現居物業則作出租用。他亦提到對後市有信心，加上認為未來樓價跌幅有限，且自己為自住用，故無需擔心。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日該行出席率高達8成，其中7成為用家，其餘為長線投資者，約錄得4至5組買家欲購入兩間，斥資約1200至1300萬元。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日該行出席率高達8成。

美聯高級董事布少明表示，該行今日客源分布方面，以九龍區為主，佔約7成；港島區及新界區客人共佔約3成。買家類型方面，以自住用家作主導，佔約7成，而投資客則佔約3成。入伙後料呎租約有50元，租金回報率料約4厘。

美聯高級董事布少明表示，該行今日客源分布方面，以九龍區為主，佔約7成。

海瑅灣II涵蓋210伙2房

海瑅灣II設2座住宅大樓，每座細分有A、B兩翼，合共提供1284伙，單位面積介乎303至1314方呎，涵蓋1房至3房戶型，主打2房戶佔逾70%，項目預計關鍵日期為2027年6月30日，樓花期不足1年。

海瑅灣II設2座住宅大樓，每座細分有A、B兩翼，合共提供1284伙。

是次推售108伙面積347至554方呎，計算最高折扣15%後，折實售價574.6萬至884.76萬元，折實呎價約14,885元至16,809元。

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