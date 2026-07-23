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古洞PARK SILICON兩期項目今齊上樓書 共涉781伙 預計8月推售

新盤速遞
更新時間：16:43 2026-07-23 HKT
發佈時間：16:43 2026-07-23 HKT

會德豐地產旗下古洞PARK SILICON 部署推售，其中第2期項目命名為PALO SPRINGS，項目今日上載兩期樓書。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目預計下月初開放示範單位及展銷廳，預計8月內推售，暫時未決定先推出那一期，而項目自命名後錄得5000人查詢，當中4成為內地客，亦有新來港人士，大灣區人士等，展館亦接待逾5000人參觀，項目訂價將參考鐵路站上蓋項目例如錦上路站，沙田大圍站亦是參考之列。

料下月初開放示範單位

PARK SILICON 1期提供457伙，面積275至604方呎，涵蓋1房至3房，亦設有特色戶；2期PALO SPRINGS 則提供324伙，面積275至576方呎，涵蓋1房至3房，同樣設有特色戶。

相關新聞：古洞PARK SILICON錄近千查詢 最快周內上樓書

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