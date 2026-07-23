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華潤西南九龍叡璟I獲批預售 最快8月開售

新盤速遞
更新時間：14:35 2026-07-23 HKT
發佈時間：14:35 2026-07-23 HKT

華潤置地（海外）與華潤集團合作發展的西南九龍叡璟I昨日獲批預售，華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建表示，該期數涉及507伙，不排除下周上載樓書，望於8月正式開售。

孔建續指，至今查詢客中不乏內地客、專業人士及區內分支家庭，其中不少鍾情發展商品牌，認為公司內地項目都能成為叡璟的品質保證。為迎合品牌支持者，現時正考慮為內部員工或系內合作項目啟德澐璟買家提供置業優惠。

料下周上載樓書

華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲指，推盤準備工作已經進行得「九九十十」，項目定位為「世界盤」，且周邊名校林立，料吸引多元買家。展銷廳將設於尖沙咀廣東道，配合推盤步伐開放，亦積極研究於內地舉行路演。

美聯為配合銷售，特設旗艦店提供叡璟最新資訊。美聯高級董事布少明説，當區大規模項目實屬罕見，需求亦見強勁，相信項目能吸引大批購買力。

相關文章：叡璟1期短期批售樓紙 涉逾2200伙主打2房

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