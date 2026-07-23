啟德MIAMI QUAY I突加推 入場價643萬 每呎2.38萬
更新時間：11:06 2026-07-23 HKT
發佈時間：11:06 2026-07-23 HKT
發佈時間：11:06 2026-07-23 HKT
會德豐地產牽頭，夥拍恒基、新世界、帝國合作發展的啟德MIAMI QUAY I昨日突擊加推新一張6號價單，涉及79伙，發展商提供最高12%折扣，折實平均呎價23866元。
涵蓋開放式至1房單位
新加推單位面積250至329方呎，涵蓋開放式至1房單位，價單定價由643.7萬至967.3萬，價單呎價由24549至29401元，計算最高12%折扣優惠，折實售價566.5萬至851.3萬，折實呎價21606至25875元，折實平均呎價23866元。
周日推售36伙
其中最平單位2座2樓H室，面積251方呎，開放式單位，折實售價566.5萬，折實呎價約22570元；最貴為3座29樓K室，為面積329方呎的1房戶，折實售價至851.3萬，折實呎價25875元。
發展商同步公布銷售安排，推出價單上的36伙於周日（26日）發售，另推出4伙以招標方式發售，合共推售40伙。
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