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兩「巨無霸」新盤部署短期出擊 叡璟最快月底批預售 牛池灣項目涉逾2000伙

新盤速遞
更新時間：16:48 2026-07-22 HKT
發佈時間：16:48 2026-07-22 HKT

踏入下半年將有多個全新項目推售，當中最矚目為兩個逾2000伙「巨無霸」大型新盤，其中華潤置地（海外）與華潤集團合作發展的西南九龍叡璟，發展商表示項目已接獲不少查詢，當中包括內地客及大手客，並預計最快本月底獲預售後，隨即展開銷售工作；九建旗下牛池灣項目料緊接登場，預計批出售樓紙後隨即推出應市，料先推第1期，提供1至4房多種間隔。

孔建：獲內地及海外客查詢

叡璟自命名後發展商積極進行軟銷，華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建表示接獲不少查詢，當中包括高淨值內地及海外客、專業人士、區內分支家庭與大手及投資客，主要看中西九龍商圈、項目地理位置及區內配套。項目有機會在7月底獲批預售樓花同意書，並且項目樓花及價單等籌備工作已將近完成，會在獲批後陸續公布。

華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲指出，項目基座設有約10萬方呎商業空間，為集團旗下內地商場品牌於香港首個項目，相信會吸引內地客注意，另外目前亦正籌備於內地進行路演。

中原於區內商場開設項目旗艦店

為配合項目銷售，中原於區內商場開設項目旗艦店。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，下半年本港整體經濟環境保持穩健發展，市場剛性需求依然強烈，加上財富效應正進一步釋放，料樓市旺勢持續；該行九龍董事劉瑛琳指出，南昌站一帶屋苑因配套成熟，一直備受中產人士追捧。而項目入伙後租金回報率料可達逾4厘，對自住或長線投資客而言均具吸引力。

位於發祥街西8號的叡璟由6座住宅大樓組成，涉及逾2200伙單位，涵蓋戶型多元化，滿足不同置業需求，項目將分多期發展，現時已合計有4期申請售樓紙，提供310至507伙，共涉及1572伙，預計率先推售的第1期提供507伙。

陳淑芳：批售樓後銷售

牛池灣項目由5座住宅大樓組成，共提供逾2000伙，首2期已申請售樓紙，共涉771伙，發展商預計批出後隨即推出發售。
牛池灣項目由5座住宅大樓組成，共提供逾2000伙，首2期已申請售樓紙，共涉771伙，發展商預計批出後隨即推出發售。

除叡璟外，九建旗下位於牛池灣清水灣道35號大型項目亦相當矚目，九建（市務及銷售部）助理總經理陳淑芳表示，集團目前正期待批售樓紙，若售樓紙批出後將展開銷售程序，預計先推出第1期發售。

整個牛池灣項目由5幢樓高54層的住宅大樓組成，合共提供超過2000伙，將分期發展，首兩期已申請預售，分別提供361及410伙，共涉771伙。預計先推出的第1期，涵蓋1房至4房間隔，並以2房及3房戶屬供應重心。

陳淑芳早前接受本報訪問時透露，項目屬近年市區難得一見大型規劃發展，對應市場上各路客源，預期將吸納年輕高收入家庭、專業人士及換樓客進駐，考慮租務及買賣交投同步升溫，集團看好後市氣氛，不排除考慮保留部分單位作長期收租用途，推售方針亦將以穩健有序、按部署釋放貨源為原則。

規模大涉及補地價矚目

叡璟及牛池灣項目均是近年市區罕有提供逾2000伙的大型新盤，兩項目補價亦相當矚目，均創出市區補價新高紀錄。

均創市區補價新高

由九建發展的牛池灣項目，籌備超過20年，項目於2021年10月與政府達成補地價，涉額達96億，當時以重建樓面逾216萬方呎計，每方呎樓面補地價約4464元，成為本港市區歷來最大宗的補地價個案。

至於華潤集團及華潤置地（海外）旗下的西南九龍叡璟（前身為潤發倉），項目於2023年2月與政府達成換地協議，補地價超過137.33億，打破九建牛池灣項目，成為市區歷來最大宗補地價個案。

項目發展為住宅、商業綜合項目，住宅及商業總樓面約158萬方呎，每方呎樓面補地價約8692元。

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