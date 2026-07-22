嘉居‧天后天際特色戶2980萬沽 呎價34772元雙破頂
更新時間：15:48 2026-07-22 HKT
發佈時間：15:48 2026-07-22 HKT
發佈時間：15:48 2026-07-22 HKT
嘉華港島豪宅項目嘉居‧天后，剛錄得天際特色單位成交，為30樓A單位，屬全層式設計，面積857方呎，為3房連套房間隔，成交價2,980萬元，呎價34,772元，買家為本地客，因鍾情項目地理位置優越及方便，加上預計於年底前入伙，故購入單位作自住用途。
「嘉居‧天后」開售至今深受市場追捧，累計已售出73伙，套現逾8億元。隨著30樓A室售出，項目僅餘最後1伙位於31樓連平台的天際特色單位待售，目前已接獲多組準買家查詢。
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