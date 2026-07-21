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叡璟月底批預售隨即上樓書 料租金回報率可達逾4厘

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更新時間：16:39 2026-07-21 HKT
發佈時間：16:39 2026-07-21 HKT

華潤置地（海外）與華潤集團合作發展的西南九龍叡璟自命名後，連環錄查詢，發展商表示當中不少為內地客及大手投資客，預計最快7月底可獲批預售後，即展開上載樓書、開價等工作。

預7月底獲批預售樓花同意書

華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建提到，項目至今已接獲不少查詢，當中包括高淨值內地及海外客、專業人士、區內分支家庭與大手及投資客，主要看中西九龍商圈、項目地理位置及區內配套。

孔建續指，項目有機會在7月底獲批預售樓花同意書，並且項目樓花及價單等籌備工作已將近完成，會在獲批後陸續公布。

華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲指出，項目基座設有約10萬方呎商業空間，預計會與藝術團體及商業品牌聯乘合作，另外亦為集團旗下內地商場品牌首度進駐香港，相信會吸引內地客注意，同時亦正籌備於內地進行路演。

為配合項目銷售，中原特於區內商場開設項目旗艦店。
為配合項目銷售，中原特於區內商場開設項目旗艦店。

料租金回報率可達逾4厘

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年上半年樓市交投造好，其中上半年一手成交總數錄得約 11,600宗，創下7年同期新高紀錄，成交總金額更超越 1,400億元。下半年本港整體經濟環境保持穩健發展，市場剛性需求依然強烈，加上財富效應正進一步釋放，料樓市旺勢持續。為配合項目銷售，中原特於區內商場開設項目旗艦店。

中原九龍董事劉瑛琳指出，南昌站一帶的屋苑因配套成熟，一直備受中產人士追捧。現時住戶多為金融財經界專業人士、中港兩地專才、外籍高級管理層以及高收入的小家庭，客源優質而且購買力強勁。而入伙後租金回報率料可達逾4厘，對自住或長線投資客而言均具吸引力。

相關文章：叡璟1期短期批售樓紙 涉逾2200伙主打2房

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