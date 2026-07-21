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新盤連環搶攻周末市場 海瑅灣II首推257伙

新盤速遞
更新時間：09:44 2026-07-21 HKT
發佈時間：09:44 2026-07-21 HKT

焦點新盤連環鬥法，周末市場料再現旺勢。信和牽頭發展的將軍澳日出康城海瑅灣II，昨日率先上載首份銷售安排，並落實於本周六展開首輪推售，除108伙價單單位外，同日起亦會以招標形式推售149伙，合共257伙。

折實呎價約14885元至16809元

海瑅灣II入場售價單位為面積347方呎的5B座7樓F室，1房間隔折實售價574.6萬元，折實呎價約16559元；售價最高則為3B座28樓D室，單位面積554方呎，為2房連書房設計，折實售價884.76萬元，折實呎價約15971元。

至於呎價最平為面積488方呎的5A座9樓C室，單位2房間隔，折實呎價約14885元，折實售價726.41萬元；呎價最高則為5B座18樓F室，面積347方呎，該1房戶折實呎價約16809元，折實售價583.27萬元。

海瑅灣II周六開售

根據銷售安排，項目將於本周五（24日）截收意向登記，周六當日即場進行抽籤，每組買家最多可購4伙。

另外，項目1期亦錄得新成交，成交單位為2B座15樓A室，面積775方呎，成交價1594.4萬元，呎價約20573元。

相關文章：海瑅灣I連錄成交 每呎見1.75萬

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