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海瑅灣I連錄成交 每呎見1.75萬

新盤速遞
更新時間：10:23 2026-07-20 HKT
發佈時間：10:23 2026-07-20 HKT

信和牽頭發展的將軍澳日出康城海瑅灣II上周開價後，發展商正進行收票，部署本周內進行首輪銷售，推售前夕，1期仍續錄成交，昨日連沽2伙，個別位呎價見1.75萬。

昨單日連沽2伙

由信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的海瑅灣I昨日連環錄得2房戶成交，其中位於1B座18樓D室，面積463方呎，以814.66萬售出，呎價17595元。另一伙則為1A座6樓D室特色戶，面積419方呎，單位附設有101方呎平台，以729.23萬成交，呎價17404元。項目本月推售至今，已連沽15伙，套現超過1.31億。

成交價見814萬

海瑅灣II上周推出首張價單，涉及257伙，以最高折扣計算，折實平均呎價15770元，較今年3月開價的海瑅灣I首批單位僅高出1.3%。

價單售價最平單位為5B座7樓F室，面積347方呎，屬1房戶型，折實入場價574.6萬，呎價16559元；售價最高為3B座49樓D室，面積554方呎，為2房加書房間隔，折實售價908.99萬，呎價16408元。

屬日出康城第13期的海瑅灣，分兩期發展，共提供2550伙，正進行收票的海瑅灣II提供1284伙，面積303至1314方呎，涵蓋1房至4房間隔，主打2房戶佔逾70%，項目預計明年6月底落成入伙，樓花期不足1年。

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