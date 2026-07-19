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豪宅新盤續受捧 天璽．天連售6伙每呎達4.07萬

新盤速遞
更新時間：16:24 2026-07-19 HKT
發佈時間：16:24 2026-07-19 HKT

新盤市場昨單日沽約10伙，當中豪宅新盤持續受市場追捧，新地發展的啟德新盤天璽．天2期以招標形式連沽6伙，包括2伙4房戶及4伙2房間隔，套現逾1.37億。其中成交價最高為1座18樓A1室，面積908方呎，4房1套連工作間套設計，造價3458.8萬，呎價約38093元；而呎價最高為2座25樓A2室，面積446方呎，2房設計，以1818.5萬成交，呎價約40774元。

其餘成交包括1座6樓A1室，面積908方呎，以3354.2萬連一個車位成交，呎價約36941元；而2座6樓A2室，面積446方呎，成交價1422.8萬，呎價31901元；2座25樓A5室，面積545方呎，2房間隔，以2071萬售出，呎價38000元；另外2座6樓A5室，則以1659.8萬成交，呎價30455元。

DEEP WATER SOUTH呎價3.2萬

會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑上蓋港島南岸DEEP WATER SOUTH 6A期售出1伙2房1套連梗廚單位，面積577方呎，成交價1879.8萬，呎價約32579元。DEEP WATER SOUTH系列開售至今銷情理想，整個項目至今共累售196伙，套現近36.6億。

另外，集團旗下啟德MONACO MARINE則售出1A座5樓H室，面積328方呎，1房戶型，以857.7萬成交。呎價26149元。

恒基發展的九龍城新盤南首沽售26樓B1室，面積351方呎，2房戶型，成交價905.42萬，呎價25795元。項目自推售以來備受市場追捧，至今已成功售出304伙，佔項目全盤逾97%。
 

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