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元朗柏瓏III單日沽5伙 每呎見1.84萬

新盤速遞
更新時間：16:21 2026-07-14 HKT
發佈時間：16:21 2026-07-14 HKT

由信和牽頭發展的元朗錦上路柏瓏III昨日連沽5伙，單日套現逾4070萬，個別單位成交呎價達1.84萬。

本月暫錄9宗成交

柏瓏III昨日售出單位，包括3伙2房單位，2伙為1房單位。其中，最高成交價單位，為柏瓏III第1座3樓A1室，面積526方呎，為2房連儲物房間隔，成交價958.12萬，呎價18215元；成交呎價最高單位，為柏瓏III第3座11樓B8室，面積445方呎，屬2房間隔，成交價821.98萬，呎價18471元。整個柏瓏系列本月暫錄得9宗成交，套現超過1億，由開售至今，累售單位已增至1980伙，佔全盤逾90%，累積套現逾171億。

準買家查詢顯著增加

代理透露，北部都會區政策陸續出台，除河套深港科技創科園、北都大學城等規劃逐見規模外，新皇崗口岸短期內啓用，和各企業公司積極參與洪水橋片區的發展，使市場對北都住宅的賣盤或租盤查詢有上升。柏瓏作為北都各港鐵線的主要中轉站，準買家對其貨源查詢亦顯著增加。

 

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