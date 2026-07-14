海德園1期部署現樓推 具加價空間

太古地產旗下柴灣海德園，第1期至今累售約350伙，套現金額約31億，今日首度開放現樓會所予傳媒參觀，正籌備以現樓形式推售，並有加價空間，有機會短期開放現樓示位。

至今累售約350伙

太古地產住宅業務董事杜偉業指出，海德園第1期自去年9月推售至今售出約350伙，套現金額約31億，標準1房戶已全數售罄；其中6月及7月售出約78伙。現時已開始交樓程序，短期內開放現樓示位，配合短期將啟用交通交匯處，正籌備下一輪銷售安排，第1期以現樓推售具加價空間，第2期則待批預售樓花同意書。

市況方面，他續指，上半年一手市場銷情熾熱，成交量約1.2萬伙，樓市健康發展，對未來有信心。

設逾8萬方呎會所

整個項目設有逾8萬方呎住客會所CLUB HEADLAND，共提供約30項室內外設施。是次開放海德園1期現樓住客會所，樓高2層，位於項目第2座及3座的1樓及2樓，目前開放21項設施，包括約25米長戶外泳池、羅馬式高溫浴室、智慧診所、健身室及兒童遊樂室等，現時每呎管理費約5.7元。

交通方面，首2年為住客提供免費來往海德園至杏花邨專車服務。項目第2期基座是公共交通交匯處，短期將啟用，提供多條巴士路線來往各區。而兩期之間有行人天橋相連，將於明年第3季啟用。