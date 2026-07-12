芊御原價加推60伙 折實每呎逾1.31萬

新地旗下元朗芊御昨日開始接收購樓意向登記，市場反應理想，發展商今隨即加推價單2號，推出60伙，戶型涵蓋1房至2房間隔，面積由290方呎至413方呎，折實平均呎價13,179元，較1號價單120伙折實平均呎價14,039元低逾6%，相信因為新加推主要為中低層單位。發展商亦指，由於樓層景觀座向有所不同，屬原價加推。

價單第2號包含5伙1房及55伙2房單位折實售價由397.3萬至534.09萬元，折實呎價由11,950至14,190元。

1房折實最平397.3萬

入場單位為3座3樓F室，面積290方呎，屬1房間隔，折實售價為397.3萬元，折實呎價13,700元。而呎價最低單位則為3座3樓M單位，面積412方呎，屬2房間隔，折實售價492.34萬元，折實呎價為11,950元。

新價單最貴單位為3座8樓H室，面積393方呎，屬2房間隔，折實售價534.09萬元，折實呎價為13,590元；呎價最高單位則為3座8樓E室，面積360方呎，折實售價510.84萬元，折實呎價為14,190元。

