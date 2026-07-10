海瑅灣連錄成交 每呎見1.75萬
更新時間：15:05 2026-07-10 HKT
發佈時間：15:05 2026-07-10 HKT
發佈時間：15:05 2026-07-10 HKT
由信和牽頭、夥拍嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I近期成交持續，昨日連沽2伙，單日套現近1600萬，個別單位呎價最高見1.75萬。
連沽2伙2房單位
海瑅灣I昨日售出單位包括1B座10樓D室，面積463方呎，為2房間隔，以784.89萬售出，呎價16952元；另同位於1B座28樓D室，面積及間隔相同，則以810.3萬獲承接，呎價17501元。
項目本月至今暫售出8伙，合共涉額逾7900萬。整個海瑅灣I自今年3月推售至今，累售單位已增至逾830伙，總套現金額已超過73億，銷售相當不俗。
何文田芳菲本月首宗成交
協成行旗下何文田芳菲亦錄得本月首宗成交，單位為2樓C室特色戶，面積377方呎，屬2房間隔，單位並外接有面積487方呎特大平台，較單位面積還要大，以1078.22萬售出，呎價高見28600元。項目今年銷售成績不俗，迄今已售出11伙，整個項目共有71伙，已累售近半數單位。
同區由永義國際發展的譽林昨日亦添成交，單位位於16樓C室，面積494方呎，為2房間隔，以1240.3萬售出，呎價25107元。
位於窩打老道93號的譽林共提供56伙，項目推售至今，累售單位已增至46伙，僅餘10伙有待承接，總套現金額超過5.8億。
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