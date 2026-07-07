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柏傲莊III4房3183萬沽 累計套現逾63億

新盤速遞
更新時間：12:26 2026-07-07 HKT
發佈時間：12:26 2026-07-07 HKT

全新盤有待推售，一手市場以餘貨成交為主。新世界與港鐵合作發展的大圍站上蓋柏傲莊III昨標售第1A座39樓B室，面積998方呎，採4房1套連工作間設計，成交價3183.6萬，成交呎價約31900元。柏傲莊系列自重推以來累積售出386伙，合共套現逾63億。

瑜一成交價2848萬

華懋與港鐵合作發展的何文田站上蓋項目瑜一IC期最新售出1伙西九龍座向3房戶，單位為第5A座21樓A室，面積934方呎，屬3房1套連儲物室間隔，以2848.7萬成交，成交呎價30500元。項目第1C期分層單位已全數沽清，同類型及座向分層戶僅餘最後3伙，全數位於IA期第2B座高層。

信和與嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，最新錄一宗2房連書房單位成交，面積612方呎，以逾1228萬售出，成交呎價20080元。項目至今累售827伙，套現逾73億。

恒基發展的九龍城南首自推出以來備受市場追捧，項目昨日再錄成交，售出25樓A7室，面積262方呎，1房設計，成交價603.38萬，呎價約23030元。項目自推售至今已成功售出302伙，佔全盤逾96%。

由會德豐地產啟德MONACO MARINE，最新售出第1A座31樓H室，面積328方呎，1房設計，成交價893.9萬，成交呎價27253元。

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