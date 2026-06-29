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ONE STANLEY推限時優惠 贈買家豪華房車

新盤速遞
更新時間：16:56 2026-06-29 HKT
發佈時間：16:56 2026-06-29 HKT

建灝旗下赤柱超級豪宅ONE STANLEY夥拍仁孚車行推出限時優惠，買家凡選購指定單位，即可獲贈指定型號豪華座駕。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，ONE STANLEY自推出以來備受市場追捧，至今已售出49伙，總成交金額逾52.6億元。

鄭智荣指，多款戶型現僅餘少量單位或已悉數沽清；項目自今年起共錄得17宗成交，當中不乏過億元成交。現時整體樓市氣氛向好，樓價持續平穩向上。豪宅物業作為實體資產的重要板塊，更成為資金配置的首選之一，不少買家擔心「遲買更貴」，因而加快入市步伐。集團預計有機會於9月提升單位內部指引價。

夥拍仁孚車行推限時優惠

為慶祝七•一回歸，集團夥拍仁孚車行推出限時置業優惠，由即日起至7月13日，買家凡購入ONE STANLEY一手住宅物業，且成交價達1億元或以上，即可獲贈價值約163.8萬元豪華房車一部；而成交價介乎5,000萬至9,999萬元的買家則可獲贈價值約64.3萬元的豪華四驅一部，優惠名額共2個，總值最高約320萬元，先到先得，送完即止。

仁孚車行銷售及銷售營運高級經理劉翹楚表示，仁孚車行是次與建灝地產集團合作，讓新業主盡享非凡體驗。建灝地產集團銷售部副總裁吳傲楠說，為配合是次推廣，ONE STANLEY於即日至7月5日，在項目現場展出相關豪華房車，供預約參觀示範單位的買家親身體驗。集團早前已引入接載服務，住戶只需提早預約，即可免費往返赤柱及港島多個地區。

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