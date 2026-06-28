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新盤市場單日沽逾21伙 海瑅灣I兩房連書房逾939萬售出

新盤速遞
更新時間：09:22 2026-06-28 HKT
發佈時間：09:22 2026-06-28 HKT

新盤持續有承接，昨日單日錄逾21宗成交，其中信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，最新售出1B座61樓E室，單位面積569方呎，屬於2房連書房間隔，以939.67萬售出，成交呎價約16,514元。項目本月至今暫沽60伙，合共套現逾5.8億。

凱柏峰I一房609.4萬成交

信和夥拍嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的同區凱柏峰I亦錄得成交，最新售出1B座41樓F室，單位面積337方呎，1房設計，成交價609.4萬，呎價18,083元。

新世界與遠東發展合作的啟德栢蔚森II，最新售出2座18樓G室，面積392方呎，2房戶型，成交價888.6萬，成交呎價22,668元。栢蔚森系列於月內銷情不斷，合共售出15伙，套現逾1.26億。

海德園連沽2伙兩房戶

太古地產牽頭發展的柴灣新盤海德園，昨日連沽2伙2房單位，單日套現1,794萬。最新售出的單位，包括2座33樓D室，面積518方呎，成交價913.8萬，成交呎價約17,641元。另一伙為3座29樓F室，面積512方呎，成交價880.2萬，成交呎價約17,191元。

另外，東立地產油麻地新盤原舍，昨日首輪銷售30伙，首2小時已有16伙獲認購，佔推售標準分層單位數目逾50%，買家中區內分支家庭客及投資者各佔一半。
 

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