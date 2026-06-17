高臨重售6伙沽清 呎價最高2.72萬
更新時間：21:28 2026-06-17 HKT
發佈時間：21:28 2026-06-17 HKT
發佈時間：21:28 2026-06-17 HKT
資本策略旗下佐敦彌敦道350號高臨，今日重售6伙，並全數已獲認購，包括2伙1房戶、3伙2房及1伙3房戶，面積由272至707方呎。其中以價單形式出售2伙1房單位，最高呎價為A2座25樓G室，面積272方呎，售價為705萬元，呎價25,919元。
而以招標形式售出的2房及3房單位，面積由382至707平方呎，售價介乎974.1萬至1,923.04萬元，呎價最高單位為A1座19樓A室，面積707方呎的3房單位，售價為1,923.04萬元，呎價27,200元。
資本策略執行董事何樂輝指，項目於今日重推6伙單位即獲認購，反映市場對市區核心單位的追捧。項目至今已沽出全數標準單位，僅餘下1伙特色單位臨海‧天際屋A2座31樓A室待售。
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