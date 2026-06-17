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ONE STANLEY洋房逾1.1億沽 每呎3.79萬

新盤速遞
更新時間：21:08 2026-06-17 HKT
發佈時間：21:08 2026-06-17 HKT

建灝地產旗下赤柱ONE STANLEY洋房成交持續，今日沽出臨海第二排BERYL AVENUE 16號洋房，以1.168億元招標售出，呎價約37,984元。

建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，上述洋房面積3,075方呎，屬4房4套連書房、儲物房、工作間、工人房、前後花園及天台間隔。洋房地下大廳層採高樓底設計，層與層之間高度達4.2米，客飯廳空間分明，最長達 6.5 米，外接特大落地玻璃趟門連接花園，可享壯麗南海美景。

洋房設有私人升降機直達每一樓層，一樓為寢區層，設有3個套房，景致開闊。而二樓則為主人套房及書房，主人套房空間寬裕，內設主人浴室，外接露台，享南海美景。新買家為企業家，從事環球貿易生意，鍾情項目可享無際南海海景，並採用120天即供付款計劃。
 

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